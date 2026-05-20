Зливи, град та "річки" на дорогах: де буде найгірша погода сьогодні

Сьогодні, 20 травня, майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів, які принесуть грозові дощі, місцями сильні зливи, шквали та навіть град.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

За її словами, ясної та сонячної погоди сьогодні очікувати не варто, адже вся територія країни перебуватиме у зоні дії атмосферних фронтів.

Це означає нестійку погоду літнього типу - з короткочасними дощами, грозами, ймовірними сильними зливами, а подекуди навіть зі шквалами та градом.

"Лише вплив західного антициклону гальмуватиме інтенсивність подібних процесів у західних областях України", - зазначила синоптик.

Температура повітря вдень становитиме +21..+25 градусів. На сході, у центрі та більшості південних областей, а також на Сумщині та Чернігівщині прогнозують спеку до +25+28 градусів.

Трохи свіжіше буде у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині та у західних районах Черкащини, де стовпчики термометрів покажуть +18...+22 градуси.

Погода у Києві

У столиці 20 травня також очікуються короткочасні дощі та грози. Синоптик попереджає про ймовірність сильних коротких злив.

"Обов’язково обирайте безпечне місце для паркування автомобіля, міські стоки часом замулені, вулиці можуть прийняти вигляд річки", - попередила Діденко.

Температура повітря у Києві вдень триматиметься близько +25 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 20 травня (facebook.com/UkrHMC)

Що далі з погодою

За прогнозом синоптика, наприкінці тижня температура повітря в Україні поступово знижуватиметься.

Водночас волога повітряна маса з короткочасними дощами поки залишатиметься над територією країни, тому нестійка погода збережеться.