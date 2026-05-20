ua en ru
Ср, 20 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ливни, град и "реки" на дорогах: где будет худшая погода сегодня

07:00 20.05.2026 Ср
2 мин
Украину накроет атмосферный фронт
aimg Ирина Глухова
Ливни, град и "реки" на дорогах: где будет худшая погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20 мая (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сегодня, 20 мая, почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и даже град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

По ее словам, ясной и солнечной погоды сегодня ожидать не стоит, ведь вся территория страны будет находиться в зоне действия атмосферных фронтов.

Это означает неустойчивую погоду летнего типа - с кратковременными дождями, грозами, вероятными сильными ливнями, а иногда даже со шквалами и градом.

"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - отметила синоптик.

Температура воздуха днем составит +21..+25 градусов. На востоке, в центре и большинстве южных областей, а также в Сумской и Черниговской областях прогнозируют жару до +25+28 градусов.

Немного свежее будет в западных областях, в Житомирской, Винницкой и в западных районах Черкасской области, где столбики термометров покажут +18...+22 градуса.

Погода в Киеве

В столице 20 мая также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Синоптик предупреждает о вероятности сильных коротких ливней.

"Обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в Киеве днем будет держаться около +25 градусов.

Ливни, град и &quot;реки&quot; на дорогах: где будет худшая погода сегодня

Фото: карта погоды в Украине на 20 мая (facebook.com/UkrHMC)

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, в конце недели температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться.

В то же время влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока будет оставаться над территорией страны, поэтому неустойчивая погода сохранится.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра уже предупреждали, что в течение ближайших дней - 19-21 мая - неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юго-востока и юга.

Также РБК-Украина подготовило подробный прогноз погоды до конца этой недели с картами.

А еще метеорологи проанализировали погодные условия в начале месяца и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе