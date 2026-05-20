Ливни, град и "реки" на дорогах: где будет худшая погода сегодня

Сегодня, 20 мая, почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и даже град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

По ее словам, ясной и солнечной погоды сегодня ожидать не стоит, ведь вся территория страны будет находиться в зоне действия атмосферных фронтов.

Это означает неустойчивую погоду летнего типа - с кратковременными дождями, грозами, вероятными сильными ливнями, а иногда даже со шквалами и градом.

"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - отметила синоптик.

Температура воздуха днем составит +21..+25 градусов. На востоке, в центре и большинстве южных областей, а также в Сумской и Черниговской областях прогнозируют жару до +25+28 градусов.

Немного свежее будет в западных областях, в Житомирской, Винницкой и в западных районах Черкасской области, где столбики термометров покажут +18...+22 градуса.

Погода в Киеве

В столице 20 мая также ожидаются кратковременные дожди и грозы. Синоптик предупреждает о вероятности сильных коротких ливней.

"Обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в Киеве днем будет держаться около +25 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 20 мая (facebook.com/UkrHMC)

Что дальше с погодой

По прогнозу синоптика, в конце недели температура воздуха в Украине будет постепенно снижаться.

В то же время влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока будет оставаться над территорией страны, поэтому неустойчивая погода сохранится.