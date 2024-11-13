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"Зливав" секретну інформацію через Discord. В США винесли вирок військовому Тейшейрі

Середа 13 листопада 2024 09:15
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"Зливав" секретну інформацію через Discord. В США винесли вирок військовому Тейшейрі Фото: Джек Тейшейра, військовослужбовець США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Бостонський суд Сполучених Штатів Америки (США) виніс вирок військовослужбовцю Джеку Тейшейрі за розголошення секретної інформації Пентагону через платформу Discord. Наступні 15 років він проведе у тюрмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Я хотів сказати, що мені шкода за всю шкоду, яку я заподіяв моїм друзям, родині та тим, хто перебуває за кордоном. Я не думаю, що можу описати, наскільки я розкаяний. Я розумію всю свою відповідальність, і наслідки лягають на мої плечі", - заявив Тейшейра.

Військового визнали винним у поширенні документів, які стосувались низки делікатних питань, у тому ж числі й повномасштабної війни в Україні, детального переміщення військ й графіки поставок західного озброєння.

Справа Тейшейра

7 квітня 2023 року у публічному доступі з’явилися секретні плани Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та США, які стосувалися підготовки українських збройних сил до контрнаступу. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів підтвердили факт витоку даних.

Згодом з’ясувалося, що секретна інформація спочатку потрапила до невеликої онлайн-групи на платформі Discord, де адміністратором був військовослужбовець Національної гвардії Військово-повітряних сил США.

13 квітня 2023 року американські правоохоронці затримали підозрюваного у розповсюдженні цих документів - ним виявився гвардієць Джек Тейшейра.

Як згодом повідомило видання The New York Times, Тейшейра почав передавати секретні матеріали з Міністерства оборони США ще за кілька днів після вторгнення Російської Федерації в Україну.

Невдовзі проти Тейшейри було висунуто обвинувачення за шістьма пунктами.

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