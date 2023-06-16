Справа про витік з Пентагону: Тейшейрі висунули звинувачення за шістьма пунктами

Фігуранту справи про витік даних Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії ВПС США Джеку Тейшейрі звинуватили у зберіганні та передачі секретної інформації про нацоборону на платформі соціальних мереж, починаючи приблизно з 2022 року, і що тривала до його арешту у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства юстиції США.

Федеральне велике журі в Бостоні звинуватило його за шістьма пунктами.

Яке звинувачення

Згідно з обвинувальними документами, Тейшейра, який почав служити в Національній повітряній гвардії з вересні 2019 року, з 2021-го має допуск до секретної інформації.

Стверджується, що починаючи приблизно з січня 2022 року Тейшейра навмисне, неналежним чином і незаконно зберігав та передавав інформацію національної оборони, що була класифікована як "Цілком таємно" або "Секретно", та/або конфіденційну закриту інформацію, яка може бути використана на шкоду Штатам або на користь іноземної держави, на платформі соцмереж для осіб, які не уповноважені отримувати таку інформацію.

У звинуваченні йдеться, що Тейшейра передавав секретну інформацію про національну оборону через платформу соціальних мереж двома способами:

він, ймовірно, отримав доступ до секретних документів, що містять інформацію про національну оборону, з секретною робочою станцією на базі Otis USANG, розшифрував і передав інформацію в абзацах іншим користувачам на платформі соціальних мереж.

також розмістив у мережі зображення секретних документів зі стандартними грифами, включаючи "Секретно", "Цілком секретно", та SCI, що вказує на те, що вони містять суворо секретну інформацію уряду США.

Принаймні один із документів, що містять інформацію про національну оборону, нібито був знайдений у цифровій формі у певному обліковому записі, пов'язаному з Тейшейрою, йдеться в обвинувальних матеріалах.

Позиція сторони обвинувачення

Як заявив генеральний прокурор Меррік Гірлянда, в обвинувальному висновку було зазначено, що уряд довірив Джеку Тейшейрі доступ до секретної інформації про національну оборону, включаючи інформацію, яка, "як можна розумно очікувати, завдасть виключно серйозної шкоди національній безпеці у разі її розкриття".

"Тейшейрі висунуто звинувачення в тому, що він ділився інформацією з користувачами соціальної мережі, які, як він знав, не мали права її отримувати. При цьому він, ймовірно, порушив закон США і поставив під загрозу нашу національну безпеку", - наголосив він.

Що загрожує Тейшейрі

У США кожне звинувачення у несанкціонованому зберіганні та передачі інформації національної оборони передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, умовного - до 3 років та штрафу у розмірі до 250 000 доларів США.

Федеральний суддя винесе вирок після розгляду Керівництва США щодо винесення вироків та інших законодавчих факторів.

Зазначимо, що спочатку, коли 21-річного Тейшейру було заарештовано 13 квітня, йому було пред'явлено кримінальне звинувачення у зберіганні та передачі інформації національної оборони, а також у несанкціонованому видаленні та зберіганні секретних документів чи матеріалів.

Пізніше, 19 травня, суддя окружного суду США Девід Хеннессі задовольнив клопотання уряду про ув'язнення фігуранта під варту. Тейшейра залишається у федеральній в'язниці.