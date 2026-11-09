Делегація України вирушила в Абу-Дабі: Умєров розкрив деталі майбутніх переговорів

Українська переговорна делегація вирушила на зустрічі в Абу-Дабі. Тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії запланований на вівторок і середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова і Politico .

Умєров зазначив, що паралельно у ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських держав, зокрема країн формату Е4 - Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також делегати від НАТО та Єврокомісії. Українська сторона проведе з ними окремі зустрічі.

За словами голови СЗР, для України принципово важливо зберігати тісну координацію з усіма ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших дій.

"Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", - підкреслив Умєров.

Він наголосив, що головною метою України на переговорах залишається досягнення миру, забезпечення гарантій безпеки та створення можливостей для післявоєнного відновлення країни.

Окремо голова СЗР відзначив активну роль та підготовчу роботу спецпредставників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Участь європейців у переговорах

Politico пише, що Європа відправить своїх представників на мирні переговори щодо України в Абу-Дабі. Окрім цього, за словами дипломатів, до процесу долучаться радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Британії.

До європейської команди увійшли ключові посадовці. Зокрема, це керівник апарату Урсули фон дер Ляєн у Єврокомісії Бйорн Зайберт та головна радниця з питань зовнішньої політики голови Євроради Антоніу Кошти Анна-Марія Бура.

Водночас один із представників ЄС на умовах анонімності розповів, що через делікатність підготовки самих європейців безпосередньо в кімнаті переговорів не буде.