Війна в Україні

"Зливав" маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпропетровщині: агент РФ отримав 15 років тюрми

Фото: російського агента засудили до 15 років тюрми (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він зливав маршрути руху військових ешелонів у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як встановило розслідування, зрадник шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону.

Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій "Укрзалізниці" приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони.

Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Telegram-канали з пошуку "швидких заробітків".

Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вироки агентам РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російського агента засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Він шпигував за підрозділами ЗСУ під виглядом жінки та коригував ракетно-дронові атаки РФ по Одеській області.

Такий же термін отримала російська агентка, яка, гуляючи з 6-річним сином, фотографувала військові об’єкти в Одесі та позначала їхні координати на гугл-картах.

Раніше суд виніс вирок 21-річному зраднику, який на замовлення російських спецслужб готував вогневе ураження об’єктів у Києві.

Також до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили ще одного російського агента. Зрадник коригував ракетні атаки РФ по Одесі та Житомиру.

