"Зливав" маршрути ешелонів ЗСУ на Дніпропетровщині: агент РФ отримав 15 років тюрми

Як встановило розслідування, зрадник шпигував за ешелонами ЗСУ на території прифронтового регіону.

Для цього зловмисник встановлював біля місцевих станцій "Укрзалізниці" приховані відеокамери з віддаленим доступом для ФСБ.

Щоб замаскувати відеопристрої, агент облаштовував їх на деревах і для безперебійної онлайн-трансляції регулярно міняв павербанки. У такий спосіб ворог відстежував кількість, напрямки руху і вантажі рухомого складу Сил оборони.

Також за допомогою розвідданих рашисти сподівались відстежити транзитні зупинки військових ешелонів, щоб завдати по них ракетні удари.

За даними слідства, завдання ФСБ виконував 24-річний місцевий безробітний, якого окупанти завербували через Telegram-канали з пошуку "швидких заробітків".

Під час обшуків у агента вилучено смартфон із доказами його контактів з російською спецслужбою. Також СБУ демонтувала "відеопастки", встановлені фігурантом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).