"Сливал" маршруты эшелонов ВСУ на Днепропетровщине: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Как установило расследование, предатель шпионил за эшелонами ВСУ на территории прифронтового региона.

Для этого злоумышленник устанавливал возле местных станций "Укрзализныци" скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Чтобы замаскировать видеоустройства, агент обустраивал их на деревьях и для бесперебойной онлайн-трансляции регулярно менял павербанки. Таким образом враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны.

Также с помощью разведданных рашисты надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары.

По данным следствия, задание ФСБ выполнял 24-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "быстрых заработков".

Во время обысков у агента изъят смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные фигурантом.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).