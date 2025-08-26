"Сливал" маршруты эшелонов ВСУ на Днепропетровщине: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Как установило расследование, предатель шпионил за эшелонами ВСУ на территории прифронтового региона.
Для этого злоумышленник устанавливал возле местных станций "Укрзализныци" скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.
Чтобы замаскировать видеоустройства, агент обустраивал их на деревьях и для бесперебойной онлайн-трансляции регулярно менял павербанки. Таким образом враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны.
Также с помощью разведданных рашисты надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары.
По данным следствия, задание ФСБ выполнял 24-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "быстрых заработков".
Во время обысков у агента изъят смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные фигурантом.
На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
