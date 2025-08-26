ua en ru
"Сливал" маршруты эшелонов ВСУ на Днепропетровщине: агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Вторник 26 августа 2025 18:41
"Сливал" маршруты эшелонов ВСУ на Днепропетровщине: агент РФ получил 15 лет тюрьмы Фото: российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, предатель шпионил за эшелонами ВСУ на территории прифронтового региона.

Для этого злоумышленник устанавливал возле местных станций "Укрзализныци" скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

Чтобы замаскировать видеоустройства, агент обустраивал их на деревьях и для бесперебойной онлайн-трансляции регулярно менял павербанки. Таким образом враг отслеживал количество, направления движения и грузы подвижного состава Сил обороны.

Также с помощью разведданных рашисты надеялись отследить транзитные остановки военных эшелонов, чтобы нанести по ним ракетные удары.

По данным следствия, задание ФСБ выполнял 24-летний местный безработный, которого оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "быстрых заработков".

Во время обысков у агента изъят смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой. Также СБУ демонтировала "видеоловушки", установленные фигурантом.

На основании собранных следователями СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Одесской области.

Такой же срок получила российский агент, которая, гуляя с 6-летним сыном, фотографировала военные объекты в Одессе и обозначала их координаты на гугл-картах.

Ранее суд вынес приговор 21-летнему предателю, который по заказу российских спецслужб готовил огневое поражение объектов в Киеве.

Также к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили еще одного российского агента. Предатель корректировал ракетные атаки РФ по Одессе и Житомиру.

Служба безопасности Украины Днепропетровская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
