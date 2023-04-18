ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Злиті документи Пентагону можуть бути підробкою, - Кірбі

Новость на русском →
Вівторок 18 квітня 2023 00:17
Злиті документи Пентагону можуть бути підробкою, - Кірбі Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Документи, які потрапили в мережу після "витоку" з Пентагону, можуть бути підробкою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Саймона Атеби.

За його словами, документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.

"Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів", - додав Кірбі.

Він також зазначив, що наразі невідомо - діяв Тейшейра сам чи з командою.

Нагадаємо, що днями ФБР затримало підозрюваного у "зливі" секретних документів США. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії ВПС Джек Тейшейра.

Пізніше також повідомлялось, що Україна нібито змінила плани щодо контрнаступу після "витоку". Однак в РНБО сумніваються у правдивості інформації джерела CNN, яке повідомило про нібито зміни у військових планах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирби Пентагон
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука