Слитые документы Пентагона могут быть подделкой, - Кирби
Документы, попавшие в сеть после "утечки" из Пентагона, могут быть подделкой.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Саймона Атебы.
По его словам, документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные США.
"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов", – добавил Кирби.
Он также отметил, что пока неизвестно - действовал ли Тейшейра сам или с командой.
Напомним, что на днях ФБР задержало подозреваемого в "ливне" секретных документов США. Им оказался военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра.
Позже также сообщалось, чтоУкраина якобы изменила планы по контрнаступлению после "утечки". Однако в СНБО сомневаются в правдивости информации источника CNN, который сообщил о якобы изменениях в военных планах Украины.
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