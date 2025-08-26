Стильно і без зайвих витрат: як зібрати базовий гардероб на осінь 2025

Осінь-2025 диктує нові модні правила, орієнтовані на базові речі, які легко поєднувати між собою. Такий підхід дає змогу створювати актуальні образи без зайвих витрат і при цьому залишатися в тренді.

Які речі стануть основою базового гардероба на осінь, ексклюзивно для РБК-Україна розповіла стилістка Галина Денисюк.

"Цієї осені особливий акцент робиться на універсальність і практичність, адже саме вони дають змогу виглядати сучасно без зайвих витрат. Базовий гардероб необхідно будувати з речей, які легко можна поєднувати між собою", - зазначила стилістка.

Які речі мають бути в базовому гардеробі на осінь 2025 року

Класичний тренч бежевого або кольору хакі

Це ідеальний вибір для перших холодних днів. Він легко комбінується як із джинсами, так і зі спідницями, надаючи елегантності повсякденним образам.

Класичний тренч на осінь 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Вовняний жакет

Додає структури та робить будь-який лук більш зібраним. Особливо актуальні моделі у відтінках сірого, коричневого або темно-зеленого.

Жакет на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Прямі джинси з високою посадкою

Це постійні лідери. Їх полюбляють за комфорт, універсальність і здатність пасувати до будь-якого взуття - від кедів до чобіт.

Класичні джинси (фото: instagram.com/anoukyve)

Світлий светр

Такий светр - основа багатьох багатошарових осінніх образів. Його можна носити як окремо, так і в дуеті з піджаком або пальтом.

Светр білого відтінку на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Чорні широкі штани

Справжній must-have для тих, хто цінує стиль і зручність. Вдень вони пасують до лоферів, а ввечері - до високих чобіт, легко трансформуючи образ із денного у вечірній.

Чорні штани (фото: instagram.com/anoukyve)

Аксесуари

Завершити образ допоможе сумка середнього розміру в стриманому дизайні. Такий аксесуар не тільки додає функціональності, а й слугує стильним акцентом, що об'єднує всі елементи образу в єдине ціле.

Які речі приглянути на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Нинішній підхід до осіннього стилю - це заклик будувати свій гардероб свідомо, вибираючи речі, які працюють разом.

Вдалий базовий набір - це нескінченна кількість стильних комбінацій на кожен день, незалежно від погоди чи події.