Головні кольори осені 2025: Андре Тан назвав 4 відтінки, які будуть у тренді

Відомий український модельєр Андре Тан розповів, які відтінки будуть на піку популярності в новому сезоні. Серед них як глибокі класичні тони, так і несподівані м'які відтінки з ноткою домашнього затишку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Які відтінки будуть у тренді восени 2025

Інжирний - розкіш у чистому вигляді

Цей насичений, глибокий відтінок фіолетово-бордового кольору дизайнер називає "100% розкішшю". Інжирний - загадковий і вишуканий, з тонким натяком на елітарність.

Ідеально підходить для верхнього одягу - зокрема, пальт, а також для total look образів. У такому кольорі легко створити ефект "дорого і зі смаком", навіть без зайвих деталей.

Які відтінки будуть у моді восени (скриншот)

Персиково-карамельний - м'який і теплий

Теплий відтінок, що балансує між світлим персиковим і світло-коричневим, створює атмосферу затишку. Андре Тан рекомендує цей колір для в'язаних речей: светрів, кардиганів, трикотажних суконь.

Він викликає асоціації з осінніми вечорами, гарячим какао і пледом. Це не тільки тренд, а й спосіб відчути себе максимально комфортно у власному одязі.

Модні кольори на осінь 2025 (скриншот)

Темно-коричневий (шоколад) - нова база сезону

Цей відтінок - справжня альтернатива чорному. Глибокий, стриманий, універсальний. Його можна носити як самостійно, так і комбінувати з іншими кольорами - від бежевого до синього.

Шоколадні пальта, штани, сукні або аксесуари надають образу глибини та благородства, водночас залишаючись практичними для щоденного носіння.

Андре Тан назвав головні кольори осені (скриншот)

Глибокий синій - елегантність у русі

Lions Blue - це насичений темно-синій, який, за словами Андре Тана, надає образу глибини та жіночності. Він підходить як для офісних образів, так і для вечірніх виходів.

Стилісти вже використовують цей колір у жакетах, костюмах, сукнях і навіть верхньому одязі. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати стримано, але елегантно і помітно.

Синій колір у трендах (скриншот)

Андре Тан закликає не боятися гратися з відтінками та додавати до свого гардероба кольори, які не тільки трендові, а й резонують з вашим внутрішнім настроєм.