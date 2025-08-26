Головні кольори осені 2025: Андре Тан назвав 4 відтінки, які будуть у тренді
Відомий український модельєр Андре Тан розповів, які відтінки будуть на піку популярності в новому сезоні. Серед них як глибокі класичні тони, так і несподівані м'які відтінки з ноткою домашнього затишку.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.
Які відтінки будуть у тренді восени 2025
Інжирний - розкіш у чистому вигляді
Цей насичений, глибокий відтінок фіолетово-бордового кольору дизайнер називає "100% розкішшю". Інжирний - загадковий і вишуканий, з тонким натяком на елітарність.
Ідеально підходить для верхнього одягу - зокрема, пальт, а також для total look образів. У такому кольорі легко створити ефект "дорого і зі смаком", навіть без зайвих деталей.
Персиково-карамельний - м'який і теплий
Теплий відтінок, що балансує між світлим персиковим і світло-коричневим, створює атмосферу затишку. Андре Тан рекомендує цей колір для в'язаних речей: светрів, кардиганів, трикотажних суконь.
Він викликає асоціації з осінніми вечорами, гарячим какао і пледом. Це не тільки тренд, а й спосіб відчути себе максимально комфортно у власному одязі.
Темно-коричневий (шоколад) - нова база сезону
Цей відтінок - справжня альтернатива чорному. Глибокий, стриманий, універсальний. Його можна носити як самостійно, так і комбінувати з іншими кольорами - від бежевого до синього.
Шоколадні пальта, штани, сукні або аксесуари надають образу глибини та благородства, водночас залишаючись практичними для щоденного носіння.
Глибокий синій - елегантність у русі
Lions Blue - це насичений темно-синій, який, за словами Андре Тана, надає образу глибини та жіночності. Він підходить як для офісних образів, так і для вечірніх виходів.
Стилісти вже використовують цей колір у жакетах, костюмах, сукнях і навіть верхньому одязі. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче виглядати стримано, але елегантно і помітно.
Андре Тан закликає не боятися гратися з відтінками та додавати до свого гардероба кольори, які не тільки трендові, а й резонують з вашим внутрішнім настроєм.
