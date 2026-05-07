Звездный олень Борис снова попал в ДТП: как это произошло и что известно о его состоянии

Олень Борис, известный украинцам из соцсетей, второй раз за последние несколько месяцев попал в ДТП. В автомобиль зоозащитников, которые перевозили животное, врезалась другая машина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Центра спасения диких животных" (Wild Animals Rescue Center) в Facebook.

Как олень Борис попал во второе ДТП

"Друзья, у нас беда: мы попали в серьезное ДТП", - сообщили в Wild Animals Rescue Center вечером среды (в 21:57), 6 мая 2026 года.

Украинцам объяснили, что авария произошла "этой ночью" в 00:37. Тогда зоозащитники как раз возвращались из Заречного Ровенской области вместе с оленем Борисом.

"Мы всегда понимаем все риски в дороге и делаем все, что от нас зависит, чтобы безопасно транспортировать животных: едем очень медленно и максимально внимательно", - рассказали в центре спасения.

Уточняется, что "везя травмированного оленя", его берегли, "как хрустальную вазу", чтобы "не наскочить на ухабы или какие-либо препятствия".

"Но не все на дороге зависит только от нас, и, к сожалению, в нашу машину въехала другая машина", - поделились в Wild Animals Rescue Center и опубликовали соответствующие кадры.

Машина, которая врезалась в авто зоозащитников (кадр из видео: facebook.com/wildanimals.ua)

Отмечается, что именно так "бедный Борис уже второй раз за короткое время попал в аварию".

Пострадавший автомобиль зоозащитников (кадр из видео: facebook.com/wildanimals.ua)

Уточняется, что олень Борис "снова пострадал от человеческой невнимательности".

Почему животное решили перевозить в Киев

В Wild Animals Rescue Center сообщили, что к ним обратился егерь Руслан Христюк (который считается "опекуном" оленя) и сообщил, что:

Борис теряет вес ;

; у него неправильно разрастается травмированный пант.

"Пант нужно удалять, и к такой сложной операции нужна тщательная подготовка, чтобы олень смог ее перенести. Именно поэтому господин Руслан и попросил забрать его", - объяснили в центре спасения.

Отмечается, что там же, "на месте", специалисты "сделали повторный рентген травмированной ноги оленя, а именно скакательного сустава, где был обнаружен перелом".

"На снимках видно, что все срастается, и операция на ноге не нужна, поэтому мы отправились с Борисом в путь", - добавили зоозащитники.

Фрагмент публикации "Центра спасения диких животных" (скриншот: facebook.com/wildanimals.ua)

Как олень перенес новое ДТП и где он сейчас

В результате ДТП, "видимых травм" у Бориса, к счастью, нет.

"Что довольно странно, ведь удар был очень сильный", - отметили в Wild Animals Rescue Center.

В то же время подчеркивается, что "Борис пережил сильный стресс", что также "может повлиять на дальнейшее лечение".

"Сейчас олень в безопасности в нашем Центре, где ему предоставили поддерживающую терапию и отобрали анализы", - рассказали украинцам.

Олень Борис после ДТП (кадр из видео: facebook.com/wildanimals.ua)

В завершение зооволонтеры отметили, что знают: "за судьбу Бориса волнуется очень много людей".

"Поэтому будем держать вас в курсе его состояния и всех дальнейших событий", - подытожили в центре спасения.

Несколько позже мастер леса Речицкого лесничества ГП "Леса Украины" Руслан Христюк, который занимается оленем, подтвердил факт нового ДТП.

"Да, случилось ДТП. Но Бориса доставили на место назначения, хотя и с задержкой", - отметил он.

По словам "опекуна" Бориса, видимых травм животное действительно не получило и теперь - проходит дальнейшие обследования.

Христюк уточнил, что в рамках запланированной операции оленю "будут удалять рога".

"Сначала удалят один рог. А потом, когда закостенеет второй рог, удалят и его. Поврежденный рог растет неправильно - смещается ближе к глазу", - объяснил мастер леса.

Между тем операцию на ноге делать не будут, вместо этого планируют разрабатывать конечность.

Христюк добавил, что оленю, вероятно, еще больно на нее становиться (поскольку он старается этого не делать).

Однако наблюдая за животным в лесу он видел, что иногда на сломанную ногу Борис все же наступал (даже опирался на нее, когда поднимался после лежания).