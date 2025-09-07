UA

Зірка збірної України з футболу показав наслідки російського удару в свій будинок: жахливі кадри

Фото: Георгій Судаков (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Будинок, де мешкає півзахисник національної збірної України Георгій Судаков, зазнав значних пошкоджень внаслідок нічної атаки росіян по Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал футболіста.

Приліт у будинок

23-річний Судаков опублікував жахливі кадри з місця подій, на яких видно масштаби руйнувань: пошкоджений коридор, двір і вибиті вікна.

"Приліт в наш будинок. Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", - написав футболіст.

На момент обстрілу в будинку перебувала дружина футболіста Ліза. Сам Судаков зараз знаходиться у розташуванні збірної України, де готується до матчу відбору ЧС-2026 проти Азербайджану.

Масований обстріл українських міст

В ніч на 7 вересня під ракетними ударами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків та інші міста. Повідомляється про значні руйнування цивільної інфраструктури.

Раніше ми писали, що РФ обстріляла готель, в якому зупинились спортсмени збірної України.

