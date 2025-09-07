Зірка збірної України з футболу показав наслідки російського удару в свій будинок: жахливі кадри

Масований обстріл українських міст

В ніч на 7 вересня під ракетними ударами опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків та інші міста. Повідомляється про значні руйнування цивільної інфраструктури.

Раніше ми писали, що РФ обстріляла готель, в якому зупинились спортсмени збірної України.