Циганков залишив збірну України перед матчем з Азербайджаном: на кого розраховує Ребров

Вроцлав, Субота 06 вересня 2025 13:24
Циганков залишив збірну України перед матчем з Азербайджаном: на кого розраховує Ребров Фото: Віктор Циганков (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Вінгер збірної України Віктор Циганков остаточно залишив табір національної команди. Він пропустив матч з Францією та точно не зіграє в наступній зустрічі – з Азербайджаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.

Що трапилося з Циганковим

Півзахисник іспанської "Жирони" не встиг відновитися від м'язового пошкодження, отриманого у грі за клуб.

Циганков не потрапив до заявки "Жирони" на останній матч Ла Ліги перед міжнародною паузою проти "Севільї". За словами головного тренера іспанського клубу Мічела він відчув дискомфорт в нозі перед останнім тренуванням команди.

Прибувши до збірної, футболіст пропустив відкрите тренування напередодні гри проти Франції, а згодом – не потрапив до заявки на матч. Замість нього на позиції правого вінгера діяв Олександр Зубков.

Були сподівання, що Циганков зможе відновитися до гри з Азербайджаном. Але після консультації з медиками тренерський штаб збірної вирішив не ризикувати здоров'ям гравця та відпустив його в розташування клубу.

Хто в обоймі у Реброва

Матч проти Франції через травми змушені були пропустити шестеро ключових виконавців збірної України. Крім Циганкова, це – Андрій Лунін, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак.

Зараз до поєдинку з Азербайджаном, який відбудеться 9 вересня в Баку, готуються такі футболісти.

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся")

Захисники: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – "Шахтар"), Тарас Михавко, Владислав Дубінчак (обидва – "Динамо"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – "Динамо"), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (обидва – "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зінченко ("Ноттінгем Форест", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія)

Після матчу з Францією "синьо-жовті" залишилися тренуватися в Польщі. Звідти 7 вересня команда вирушить до Баку.

Раніше ми писали, що Забарний у матчі проти Франції встановив історичний рекорд збірної України.

Також повідомили, що Бущан повернувся в УПЛ і став гравцем конкурента "Динамо".

