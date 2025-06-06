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РФ обстріляла готель, в якому зупинились спортсмени збірної України: що відомо (відео)

П'ятниця 06 червня 2025 12:06
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РФ обстріляла готель, в якому зупинились спортсмени збірної України: що відомо (відео) Від обстрілу РФ постраждав готель у Луцьку, де зупинились українські спортсмени (скриншот: instagram.com/ukr.athletics)
Автор: Ірина Костенко

Під час масованої атаки РФ в ніч на 6 червня в Луцьку постраждав готель, в якому зупинилась частина спортсменів збірної України з легкої атлетики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики України в Instagram.

В якому саме готелі в Луцьку перебували спортсмени

Згідно з інформацією, оприлюдненою Федерацією, серед цілей, вражених у Луцьку під час комбінованої ворожої атаки (що тривала з першої години ночі до шостої ранку) був готель "Мотор".

Зазначається, що саме там зупинилась частина української команди з легкої атлетики - включно з основним складом національної збірної.

"По житлових районах та центру міста було випущено 6 ракет та 15 безпілотників "Шахед", - уточнюється у публікації.

Що відомо про наслідки атаки для збірної України

У Федерації легкої атлетики розповіли, що спортсмени збірної приїхали до Луцька для участі у командному чемпіонаті України.

"На щастя, серед спортсменів немає жертв та поранених", - повідомили громадянам.

Водночас Федерація вкотре закликала світ "звернути термінову увагу на злочини, скоєні російською армією на території України".

"Україна стояла і продовжуватиме стояти й боротися за свою незалежність і правду", - підсумували у дописі.

Реакція НОК України

Дещо згодом інформацію про обстріл готелю в Луцьку, де перебували наші атлети, підтвердила також прес-служба Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Наголошується, що НОК України "знову і знову звертається до світової спортивної спільноти" із закликом не закривати очі:

  • на війну, яку Росія розв'язала проти України;
  • на злочини, які російська армія щодня чинить на території нашої держави.

"Вкотре наголошуємо на незмінній позиції України: доки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російським та білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якій якості, включно з нейтральним статусом", - підсумували в НОК.

РФ обстріляла готель, в якому зупинились спортсмени збірної України: що відомо (відео)Публікація прес-служби НОК України (скриншот: noc-ukr.org/news)

Нагадаємо, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вночі 6 червня РФ завдала по Україні комбінованого удару (запускаючи сотні безпілотників і десятки ракет).

У Києві після атаки РФ стався транспортний колапс - відбулись суттєві зміни в роботі метрополітену, на деяких дорогах утворились затори, а пасажири громадського транспорту "застрягли" в чергах.

Тим часом ціни на таксі у столиці суттєво зросли.

Читайте також, що відомо про наслідки ворожої атаки у різних регіонах України.

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