Звезда сборной Украины по футболу показал последствия российского удара в свой дом: ужасные кадры

Фото: Георгий Судаков (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Дом, где живет полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, получил значительные повреждения в результате ночной атаки россиян по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал футболиста.

Прилет в дом

23-летний Судаков опубликовал ужасающие кадры с места событий, на которых видны масштабы разрушений: поврежден коридор, двор и выбитые окна.

"Прилет в наш дом. Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", - написал футболист.

На момент обстрела в доме находилась жена футболиста Лиза. Сам Судаков сейчас находится в расположении сборной Украины, где готовится к матчу отбора ЧМ-2026 против Азербайджана.

Массированный обстрел украинских городов

В ночь на 7 сентября под ракетными ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков и другие города. Сообщается о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали, что РФ обстреляла отель, в котором остановились спортсмены сборной Украины.

