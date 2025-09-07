Звезда сборной Украины по футболу показал последствия российского удара в свой дом: ужасные кадры

Массированный обстрел украинских городов

В ночь на 7 сентября под ракетными ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков и другие города. Сообщается о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали, что РФ обстреляла отель, в котором остановились спортсмены сборной Украины.