Зірка "Реала" різко розкритикував поля у США: це загроза для гравців

Півзахисник "Реала" Джуд Беллінгем розкритикував якість газонів на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США. Він попереджає, що погане покриття створює ризик травм і впливає на гру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Джуда після останнього поєдинку "мадридців", які опублікувало видання Sky Sports .

Що Беллінгем сказав про поля в США

На думку зіркового футболіста, покриття полів у країні-господарці КЧС не відповідає міжнародним стандартам.

"Якість полів не дуже хороша. Для колін це важко. М’яч не тримається, не відскакує", - заявив Беллінгем.

Він наголосив, що такі умови впливають не лише на якість гри, а й несуть ризик травмування.

Гравець сподівається, що організатори врахують ці проблеми напередодні фінальної частини чемпіонату світу-2026, яку також прийматимуть США разом із Канадою та Мексикою.

"Сподіваюся, хтось зверне на це увагу перед ЧС наступного року", - сказав хавбек "вершкових".

До слова, раніше подібні зауваження щодо якості газонів лунали і від інших гравців, зокрема з Південної Америки.

"Реал" на клубному ЧС

Зазначимо, що наразі "Реал", за який виступає українець Андрій Лунін, вже зіграв два матчі на турнірі.

У першій грі команда Хабі Алонсо несподівано не змогла обіграти саудівський "Аль-Хіляль" - 1:1.

У другому турі "вершкові" здобули перемогу - 3:1 над мексиканською "Пачукою" та набрали чотири очки після двох матчів у групі.

Відзначимо, що в обох поєдинках мадридці грали без свого лідера Кіліана Мбаппе, який перебував у лікарні.

Що відомо про КЧС-2025

Клубний чемпіонат світу-2025 - перший турнір за новим форматом з 32 командами (32 клуби із шести конфедерацій - УЄФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК - та країни-господаря.

США є країною-господаркою, і турнір, який проходить з 14 червня по 13 липня 2025 року на 12 стадіонах у 11 містах - від Атланти до Нью-Йорка -

вважається своєрідним "тестом" перед чемпіонатом світу-2026.

В Україні турнір транслює "Суспільне Спорт", який також можна дивитися на MEGOGO.