"Ювентус" стартував з розгрому, Алонсо та Індзагі уклали мирову: на клубному ЧС завершився перший тур

На клубному ЧС завершилися матчі першого туру. На аренах США, де проходить турнір, вже відмітилися всі учасники Мундіалю.

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 1-й тур

Група G

"Манчестер Сіті" – "Відад" – 2:0

Голи: Фоден, 2, Доку, 42

Вилучення: Льюїс (М), 88

"Аль-Айн" – "Ювентус" – 0:5

Голи: Коло Муані, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Їлдіз, 31

Група H

"Реал" – "Аль-Хілаль" – 1:1

Голи: Гарсія, 34, – Невеш, 41 (пенальті)

Нереалізований пенальті: Вальверде (Р), 90+2

"Пачука" – "Зальцбург" – 1:2

Голи: Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онісіво, 76

Англійський "Манчестер Сіті" з перемоги стартував у групі G, здолавши марокканський "Відад" (2:0). Фоден відкрив рахунок уже на другій хвилині після помилки голкіпера суперника, а наприкінці першого тайму Доку замкнув подачу з кутового й подвоїв перевагу англійців. У другому таймі на поле вийшов володар "Золотого м'яча" Родрі, який відновився після травми.

У другій грі цього квартету туринський "Ювентус" без проблем здолав "Аль-Айн" з ОАЕ. оформивши впевнену перемогу з рахунком 5:0. Розгром італійці влаштували ще до перерви – Коло Муані та Консейсау оформили по дублю – 4:0. П'ятий м’яч у другому таймі забив Їлдиз. Гол Отонна у відповідь не зарахували через офсайд після перегляду ВАР.

Мадридський "Реал" не зумів здобути перемогу у стартовому матчі групи H, зігравши внічию з аравійським "Аль-Хілялем" (1:1). Команди підходили до турніру зі змінами на тренерському містку: "вершкових" очолив Хабі Алонсо, тоді як саудівський гранд довірив кермо Сімоне Індзагі.

Першими забили іспанці: на 34-й хвилині Гарсія точно замкнув передачу від Родріго. Але "Аль-Хіляль" швидко відповів: Невеш реалізував пенальті після фолу у штрафному на Леонардо. У другому таймі "Реал" мав шанс вирвати перемогу – після перегляду ВАР арбітр призначив ще один пенальті за відмашку проти Гарсії. Проте Вальверде не зміг переграти голкіпера Боно, який врятував свою команду. Наш Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

Матч між австрійським "Зальцбургом" та мексиканською "Пачукою" через негоду затягнувся майже на дві години. На 54-й хвилині за рахунку 1:0 на користь європейської команди гру було вимушено зупинено через сильну зливу та блискавку. Команди не виходили на поле близько 90 хвилин. Після поновлення гри мексиканці швидко зрівняли рахунок. Однак на 76-й хвилині "Зальцбург" знову вийшов уперед.

Це вже другий матч на турнірі, що постраждав від негоди – раніше затримувався старт гри між "Ульсаном" і "Мамелоді Сандаунс".