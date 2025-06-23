"Ювентус" і "Ман Сіті" вийшли в плей-офф, перша перемога "Реала" на клубному ЧС

На клубному чемпіонаті світу в США завершився другий тур групового раунду. За його підсумками достроково визначилися чотири учасники плей-офф.

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 2-й тур

Група G

"Ювентус" – "Відад" – 4:1

Голи: Бутуїль, 6 (автогол), Їлдиз, 16, 69, Влаховіч, 90+4 – Лорч, 25

"Манчестер Сіті" – "Аль-Айн" – 6:0

Голи: Гюндоган, 8, 73, Ечеверрі, 27, Холанд, 45+5 (пенальті), Бобб, 84, Шеркі, 89

Група Н

"Реал" – "Пачука" – 3:1

Голи: Беллінгем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 – Монтіель, 80

Вилучення: Асенсіо (Р), 7

"Зальцбург" – "Аль-Хіляль" – 0:0

Європейські гранди не залишили шансів суперникам

У групі G, як і очікувалося, не виникло проблем у європейських грандів. "Ювентус" і "Манчестер Сіті" без особливої напруги перемогли суперників та вийшли в 1/8 фіналу. Тепер в останньому турі вони в очному протистоянні розіграють перше місце. Італійців влаштує й нічия: оскільки ра рівної різниці м'ячів (плюс 8), у них, у них на один забитий гол більше.

Група G

"Ювентус" – 6 очок (м'ячі – 9-1) "Ман Сіті" – 6 (8-0) "Відад" – 0 (1-6) "Аль-Айн" – 0 (0-11)

Перша перемога Алонсо

А от в групі Н усе вирішиться в заключний ігровий день. Тут на два місця в плей-офф претендують три учасники: іспанський "Реал", австрійський "Зальцбург" та аравійський "Аль-Хіляль".

"Вершкові" здобули першу перемогу, як на Мундіалі так і під керівництвом Хабі Алонсо. Вже на 7-й хвилині мадридці залишилися вдесятьох – пряму червону за фол останньої надії отримав захисник Асенсіо.

Попри це ще до перерви "Реал" встиг створити комфортну перевагу. На 35-й хвилині рахунок відкрив Беллінгем, а перед свистком на перерву свій гол додав Гюлер. У другому таймі третій м'яч за мадридців оформив Вальверде. "Пачука" зуміла відповісти лише раз. Українець Андрій Лунін провів гру в запасі. Мадридці очолили групу, мексиканці втратила шанси на плей-офф.

У другій грі "Зальцбург" та "Аль-Хіляль" розписали нульову нічию. Хоча обидві команди створили чимало моментів, м'яч у воротах так і не опинився.

Група Н

"Реал" – 4 очки (м'ячі – 4-2) "Зальцбург" – 4 (2-1) "Аль-Хіляль" – 2 (1-1) "Пачука" – 0 (2-5)

Таким чином, перед останніми матчами маємо чотири команди, що вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу. Крім "Ювентуса" та "Манчестер Сіті" з групи G, це німецька "Баварія" (група С) та бразильський "Фламенго" (група D).