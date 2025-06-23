ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Звезда "Реала" резко раскритиковал поля в США: это угроза для игроков

Понедельник 23 июня 2025 17:30
UA EN RU
Звезда "Реала" резко раскритиковал поля в США: это угроза для игроков Джуд Белингем (фото: wikimedia.org)
Автор: Styler Editor 4

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем раскритиковал качество газонов на Клубном чемпионате мира-2025 в США. Он предупреждает, что плохое покрытие создает риск травм и влияет на игру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Джуда после последнего поединка "мадридцев", которые опубликовало издание Sky Sports.

Что Беллингем сказал о полях в США

По мнению звездного футболиста, покрытие полей в стране-хозяйке КЧМ не соответствует международным стандартам.

"Качество полей не очень хорошее. Для коленей это тяжело. Мяч не держится, не отскакивает", - заявил Беллингем.

Он отметил, что такие условия влияют не только на качество игры, но и несут риск травмирования.

Игрок надеется, что организаторы учтут эти проблемы накануне финальной части чемпионата мира-2026, которую также будут принимать США вместе с Канадой и Мексикой.

"Надеюсь, кто-то обратит на это внимание перед ЧМ в следующем году", - сказал хавбек "сливочных".

К слову, ранее подобные замечания относительно качества газонов звучали и от других игроков, в частности из Южной Америки.

"Реал" на клубном ЧМ

Отметим, что сейчас "Реал", за который выступает украинец Андрей Лунин, уже сыграл два матча на турнире.

В первой игре команда Хаби Алонсо неожиданно не смогла обыграть саудовский "Аль-Хиляль" - 1:1.

Во втором туре "сливочные" одержали победу - 3:1 над мексиканской "Пачукой" и набрали четыре очка после двух матчей в группе.

Отметим, что в обоих поединках мадридцы играли без своего лидера Килиана Мбаппе, который находился в больнице.

Что известно о КЧМ-2025

Клубный чемпионат мира-2025 - первый турнир по новому формату с 32 командами (32 клуба из шести конфедераций - УЕФА, КОНМЕБОЛ, КАФ, АФК, КОНКАКАФ, ОФК - и страны-хозяина.

США является страной-хозяйкой, и турнир, который проходит с 14 июня по 13 июля 2025 года на 12 стадионах в 11 городах - от Атланты до Нью-Йорка -
считается своеобразным "тестом" перед чемпионатом мира-2026.

В Украине турнир транслирует "Суспільне Спорт", который также можно смотреть на MEGOGO.

Ранее писали о камбэке "Интера" и дебютном голе Беллингема за "Боруссию".

Также, читайте о том, что "Борнмут" отклонил предложение ПСЖ по Забарному, потому что на украинца уже есть другие претенденты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Соединенные Штаты Америки Футбол
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Армия должников: как Россия скупает "добровольцев" для войны в Украине