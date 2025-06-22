Камбек "Інтера" та дебютний гол Беллінгема за "Боруссію": що сталося на клубному ЧС
Цікаві матчі відбулися на клубному ЧС у ніч на 22 червня. Зокрема, дві непрості перемоги святкували два європейські гранди – міланський "Інтер" та дортмундська "Боруссія".
Подробиці – в огляді РБК-Україна.
Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 2-й тур
Група Е
"Інтер" – "Урава Ред Даймондс" – 2:1
Голи: Мартінес, 78, Карбоні, 90+2 – Ватанабе, 11
"Рівер Плейт" – "Монтеррей" – 0:0
Вилучення: Кастано (Р), 90+1 (друга жовта)
Група F
"Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" – 3:4
Голи: Рібейро, 11, Рейнерс, 62, Мотіба, 90 – Нмеча, 16, Гірассі, 34, Беллінгем, 45, Мудау, 59 (автогол)
"Флуміненсе" – "Ульсан" – 4:2
Голи: Аріас, 27, Нотато, 66, Фрейтес, 83, Кено, 90+4 – Лі Джин Хьон, 37, Ум Вон Сан, 45+3
Несподіваний "джокер" "Інтера"
В групі Е італійський "Інтер" дотиснув японську "Ураву" на останніх хвилинах. Азійська команда шокувала фаворитів, відкривши рахунок на початку зустрічі.
"Інтер" наполегливо атакував, намагаючись врятувати поєдинок, і свого добився. Спочатку Барелла виконав подачу з кутового, а Мартінес акробатичним ударом зрівняв рахунок. А вже у компенсований час переможний гол оформив 19-річний Карбоні, який отримав шанс проявити себе під керівництвом нового тренера "нерадзуррі" Крістіана Ківу. Перемога вивела "Інтер" в лідери групи.
Але вже за кілька годин ситуація змінилась. Аргентинський "Рівер Плейт" зіграв унічию з мексиканським "Монтерреєм" і повернув собі перший рядок у таблиці завдяки кращій різниці м'ячів. Аргентинці повністю контролювали гру, але не зуміли втілити перевагу в забиті м'ячі.
Група Е
- "Рівер Плейт" – 4 очки (м'ячі – 3-1)
- "Інтер" – 4 (3-2)
- "Монтеррей" – 2 (1-1)
- "Урава" – 0 (2-5)
Тріумф атакувального футболу
Чотири учасники групи F порадували вболівальників результативністю, забивши в двох матчах 13 голів.
"Мамелоді Сандаунз" у разі перемоги над "Боруссією" достроково виходив до плей-офф. І африканці могли завершити гру з прийнятним для себе результатом, якби самі не привозили голи у власні ворота. Спочатку, за рахунку 1:0 на їхню користь, голкіпер Вільямс невдало розпочав атаку, віддавши м'яч прямо на ногу півзахиснику "джмелів" Нмечу – той без проблем відправив його в сітку. А на початку другого тайму захисник Мудау зрізав м'яч у власні ворота, довівши рахунок до 1:4.
Перед цим свій дебютний гол за "Боруссію" оформив 18-річний Джоб Беллінгем – молодший брат Джуда з "Реала". Він проводив свій перший матч у складі німецького клубу на клубному Мундіалі.
Поступаючись – 1:4, африканська команда проявила характер, скоротивши відставання до мінімуму. В останні хвилини "Мамелоді" створив кілька моментів, але врятувати нічию не зумів.
У паралельному матчі бразильський "Флуміненсе" здолав південнокорейський "Ульсан". Після першого тайму "Флу" несподівано поступався, але в другій половині гри оформив камбек та зберіг лідерство у групі.
Група F
- "Флуміненсе" – 4 очки (м'ячі – 4-2)
- "Боруссія" Д – 4 (4-3)
- "Мамелоді Сандаунз" – 3 (4-4)
- "Ульсан" – 0 (2-5)
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