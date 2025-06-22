Камбек "Інтера" та дебютний гол Беллінгема за "Боруссію": що сталося на клубному ЧС

Цікаві матчі відбулися на клубному ЧС у ніч на 22 червня. Зокрема, дві непрості перемоги святкували два європейські гранди – міланський "Інтер" та дортмундська "Боруссія".

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 2-й тур

Група Е

"Інтер" – "Урава Ред Даймондс" – 2:1

Голи: Мартінес, 78, Карбоні, 90+2 – Ватанабе, 11

"Рівер Плейт" – "Монтеррей" – 0:0

Вилучення: Кастано (Р), 90+1 (друга жовта)

Група F

"Мамелоді Сандаунз" – "Боруссія" – 3:4

Голи: Рібейро, 11, Рейнерс, 62, Мотіба, 90 – Нмеча, 16, Гірассі, 34, Беллінгем, 45, Мудау, 59 (автогол)

"Флуміненсе" – "Ульсан" – 4:2

Голи: Аріас, 27, Нотато, 66, Фрейтес, 83, Кено, 90+4 – Лі Джин Хьон, 37, Ум Вон Сан, 45+3

Несподіваний "джокер" "Інтера"

В групі Е італійський "Інтер" дотиснув японську "Ураву" на останніх хвилинах. Азійська команда шокувала фаворитів, відкривши рахунок на початку зустрічі.

"Інтер" наполегливо атакував, намагаючись врятувати поєдинок, і свого добився. Спочатку Барелла виконав подачу з кутового, а Мартінес акробатичним ударом зрівняв рахунок. А вже у компенсований час переможний гол оформив 19-річний Карбоні, який отримав шанс проявити себе під керівництвом нового тренера "нерадзуррі" Крістіана Ківу. Перемога вивела "Інтер" в лідери групи.

Але вже за кілька годин ситуація змінилась. Аргентинський "Рівер Плейт" зіграв унічию з мексиканським "Монтерреєм" і повернув собі перший рядок у таблиці завдяки кращій різниці м'ячів. Аргентинці повністю контролювали гру, але не зуміли втілити перевагу в забиті м'ячі.

Група Е

"Рівер Плейт" – 4 очки (м'ячі – 3-1) "Інтер" – 4 (3-2) "Монтеррей" – 2 (1-1) "Урава" – 0 (2-5)

Тріумф атакувального футболу

Чотири учасники групи F порадували вболівальників результативністю, забивши в двох матчах 13 голів.

"Мамелоді Сандаунз" у разі перемоги над "Боруссією" достроково виходив до плей-офф. І африканці могли завершити гру з прийнятним для себе результатом, якби самі не привозили голи у власні ворота. Спочатку, за рахунку 1:0 на їхню користь, голкіпер Вільямс невдало розпочав атаку, віддавши м'яч прямо на ногу півзахиснику "джмелів" Нмечу – той без проблем відправив його в сітку. А на початку другого тайму захисник Мудау зрізав м'яч у власні ворота, довівши рахунок до 1:4.

Перед цим свій дебютний гол за "Боруссію" оформив 18-річний Джоб Беллінгем – молодший брат Джуда з "Реала". Він проводив свій перший матч у складі німецького клубу на клубному Мундіалі.

Поступаючись – 1:4, африканська команда проявила характер, скоротивши відставання до мінімуму. В останні хвилини "Мамелоді" створив кілька моментів, але врятувати нічию не зумів.

У паралельному матчі бразильський "Флуміненсе" здолав південнокорейський "Ульсан". Після першого тайму "Флу" несподівано поступався, але в другій половині гри оформив камбек та зберіг лідерство у групі.

Група F