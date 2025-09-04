Зінченко не зіграє за "Ноттінгем Форест" у Лізі Європи: що сталося

Український захисник Олександр Зінченко, який наприкінці трансферного вікна приєднався до "Ноттінгем Форест" на правах оренди з "Арсеналу", не включений до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи сезону 2025/26.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Офіційний сайт УЄФА опублікував склад "Ноттінгем Форест" на Лігу Європи. У заявку увійшли 22 гравці, однак прізвища Зінченка серед них немає.
На лівому фланзі оборони у команді залишився лише 24-річний валлієць Ніко Вільямс, а також альтернативні варіанти - Темітайо Айна та Ніколо Савона.
Українець опинився у складі "Ноттінгем Форест" після того, як клуб в останній момент не зміг підписати захисника "Атлетіко" Хаві Галана. Перехід відбувся у дедлайн літнього трансферного вікна на правах оренди до кінця сезону.
Путівку до основного етапу Ліги Європи англійська команда отримала після пониження "Крістал Пелас" до Ліги конференцій, завершивши попередній сезон АПЛ на сьомій сходинці.
У груповому раунді "Ноттінгем Форест" проведе вісім матчів: перший відбудеться 24 вересня проти іспанського "Бетіса", останній - 29 січня 2026 року з угорським "Ференцварошем".
Попри відсутність у єврокубковому списку, Зінченко залишається доступним для матчів англійської Прем'єр-ліги, Кубка Англії та Кубка ліги.
Після трьох турів АПЛ "Ноттінгем Форест" посідає 10-те місце, маючи у своєму активі чотири очки.
Дебютувати за новий клуб українець зможе після міжнародної паузи. Наступний матч команда проведе 13 вересня проти колишнього клубу Зінченка - "Арсеналу".
