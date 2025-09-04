RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Зинченко не сыграет за "Ноттингем Форест" в Лиге Европы: что произошло

Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский защитник Александр Зинченко, который в конце трансферного окна присоединился к "Ноттингем Форест" на правах аренды из "Арсенала", не включен в заявку английского клуба на групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Почему Зинченко остался вне еврокубкового списка

Официальный сайт УЕФА опубликовал состав "Ноттингем Форест" на Лигу Европы. В заявку вошли 22 игрока, однако фамилии Зинченко среди них нет.

На левом фланге обороны в команде остался только 24-летний валлиец Нико Уильямс, а также альтернативные варианты - Темитайо Айна и Николо Савона.

Украинец оказался в составе "Ноттингем Форест" после того, как клуб в последний момент не смог подписать защитника "Атлетико" Хави Галана. Переход состоялся в дедлайн летнего трансферного окна на правах аренды до конца сезона.

"Ноттингем Форест" в Лиге Европы

Путевку в основной этап Лиги Европы английская команда получила после понижения "Кристал Пэлас" в Лигу конференций, завершив предыдущий сезон АПЛ на седьмой строчке.

В групповом раунде "Ноттингем Форест" проведет восемь матчей: первый состоится 24 сентября против испанского "Бетиса", последний - 29 января 2026 года с венгерским "Ференцварошем".

Где сможет играть украинец

Несмотря на отсутствие в еврокубковом списке, Зинченко остается доступным для матчей английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка лиги.

После трех туров АПЛ "Ноттингем Форест" занимает 10-е место, имея в своем активе четыре очка.

Дебютировать за новый клуб украинец сможет после международной паузы. Следующий матч команда проведет 13 сентября против бывшего клуба Зинченко - "Арсенала".

Ранее мы привели первые слова Александра Зинченко после перехода из "Арсенала" в "Ноттингем".

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

