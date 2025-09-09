UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Зінченко отримав нового тренера: хто очолив "Ноттінгем Форест"

Команда Олександра Зінченка "Ноттінгем Форест" отримала нового тренера (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Австралійський спеціаліст Ангелос Постекоглу став новим головним тренером англійського “Ноттінгем Форест”. Клуб, за який на правах оренди виступає українець Олександр Зінченко, офіційно оголосив про підписання дворічного контракту з тренером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Постекоглу змінив Нуну Санту

Рішення про зміну наставника було ухвалене після того, як "Форест" розірвав співпрацю з Нуну Ешпіріту Санту.

Португалець вивів команду на сьоме місце в АПЛ за підсумками сезону 2024/25 і забезпечив вихід у Лігу Європи, однак згодом у нього погіршилися стосунки з власником клубу Евангелосом Марінакісом.

Під керівництвом Санту "Ноттінгем Форест" набрав 65 очок у 38 матчах чемпіонату Англії - це стало найкращим результатом клубу за останні десятиліття.

Хто такий Ангелос Постекоглу

Останнім місцем роботи нового наставника був лондонський "Тоттенгем".

За два роки австралієць зумів виграти з "шпорами" Лігу Європи у сезоні 2024/25. До цього він очолював "Селтік", з яким тричі поспіль ставав чемпіоном Шотландії.

"Ми приводимо до клубу тренера, який має перевірений та стабільний послужний список перемог у трофеях. Його досвід тренування команд найвищого рівня, а також бажання створити щось особливе у "Форесті", робить його фантастичною людиною, яка допоможе нам у досягненні амбіційних цілей", - прокоментував призначення президент клубу Марінакіс.

Зінченко і плани на сезон

У новому сезоні-2025/26 "Ноттінгем Форест" стартував у чемпіонаті Англії з однією перемогою, нічиєю та поразкою і наразі посідає десяте місце, маючи 4 очки після трьох турів.

Нагадаємо, у завершальний день літнього трансферного вікна клуб офіційно оголосив про оренду Олександра Зінченка з "Арсенала" до кінця поточного сезону.

Перший матч під керівництвом нового наставника "Форест" проведе проти лондонського "Арсенала" у суботу, 13 вересня.

Також команда зустрінеться з іспанським "Бетісом" у першому турі Ліги Європи - поєдинок запланований на неділю, 24 вересня.

Але без українця, адже Зінченко не включений до заявки англійського клубу на груповий етап Ліги Європи сезону 2025/26.

Крім того, читайте перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЗінченкоФутбол