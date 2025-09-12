Зінченко обійшов Реброва: новий рекорд у збірній України

Захисник збірної України Олександр Зінченко встановив нове досягнення у кар’єрі. 28-річний футболіст вийшов у стартовому складі на матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану і провів свою 76-ту гру у складі національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Цей поєдинок дозволив Зінченку обійти за кількістю матчів головного тренера збірної Сергія Реброва, у якого 75 ігор.
Тепер гравець ділить 11-те місце у списку гравців з найбільшою кількістю виступів за синьо-жовтих.
На одну сходинку вище перебуває центральний захисник Микола Матвієнко, який наразі провів 78 поєдинків у футболці національної збірної.
Абсолютним рекордсменом є Андрій Ярмоленко - він провів 125 матчів за головну команду країни.
Далі йдуть легендарний Андрій Шевченко та голкіпер Андрій П'ятов. Також у сотню кращих увійшли Руслан Ротань і Олег Гусєв.
До першої десятки входять:
Олександр Зінченко дебютував у складі збірної України ще у 2015 році. Відтоді він став одним із ключових гравців національної команди.
Тепер українець буде виступати за "Ноттінгем Форест", куди перейшов на правах оренди з "Арсенала" терміном на один рік.
Матч другого туру відбору чемпіонату світу-2026 України проти Азербайджану завершився з рахунком 1:1.
Гол за Україну забив Георгій Судаков на 51-й хвилині, проте суперники зуміли зрівняти рахунок завдяки влучному удару Еміна Махмудова на 72-й хвилині.
