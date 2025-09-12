Зінченко обійшов Реброва: новий рекорд у збірній України

Зінченко обійшов нинішнього тренера збірної

Цей поєдинок дозволив Зінченку обійти за кількістю матчів головного тренера збірної Сергія Реброва, у якого 75 ігор.

Тепер гравець ділить 11-те місце у списку гравців з найбільшою кількістю виступів за синьо-жовтих.

На одну сходинку вище перебуває центральний захисник Микола Матвієнко, який наразі провів 78 поєдинків у футболці національної збірної.

Лідери збірної України за кількістю матчів

Абсолютним рекордсменом є Андрій Ярмоленко - він провів 125 матчів за головну команду країни.

Далі йдуть легендарний Андрій Шевченко та голкіпер Андрій П'ятов. Також у сотню кращих увійшли Руслан Ротань і Олег Гусєв.

До першої десятки входять:

Андрій Ярмоленко - 125 матчів Андрій Шевченко - 111 Андрій П'ятов - 102 Руслан Ротань - 100 Олег Гусєв - 98 Олександр Шовковський - 92 Євген Коноплянка – 87 Тарас Степаненко – 87 Микола Матвієнко – 79 Олександр Зінченко – 76

Дебютував у 2015 році

Олександр Зінченко дебютував у складі збірної України ще у 2015 році. Відтоді він став одним із ключових гравців національної команди.

Тепер українець буде виступати за "Ноттінгем Форест", куди перейшов на правах оренди з "Арсенала" терміном на один рік.

Нічия з Азербайджаном

Матч другого туру відбору чемпіонату світу-2026 України проти Азербайджану завершився з рахунком 1:1.

Гол за Україну забив Георгій Судаков на 51-й хвилині, проте суперники зуміли зрівняти рахунок завдяки влучному удару Еміна Махмудова на 72-й хвилині.