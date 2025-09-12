RU

Зинченко обошел Реброва: новый рекорд в сборной Украины

Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Защитник сборной Украины Александр Зинченко установил новое достижение в карьере. 28-летний футболист вышел в стартовом составе на матч квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана и провел свою 76-ю игру в составе национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Зинченко обошел нынешнего тренера сборной

Этот поединок позволил Зинченко обойти по количеству матчей главного тренера сборной Сергея Реброва, у которого 75 игр.

Теперь игрок делит 11-е место в списке игроков с наибольшим количеством выступлений за сине-желтых.

На одну ступеньку выше находится центральный защитник Николай Матвиенко, который сейчас провел 78 поединков в футболке национальной сборной.

Лидеры сборной Украины по количеству матчей

Абсолютным рекордсменом является Андрей Ярмоленко - он провел 125 матчей за главную команду страны.

Далее следуют легендарный Андрей Шевченко и голкипер Андрей Пятов. Также в сотню лучших вошли Руслан Ротань и Олег Гусев.

В первую десятку входят:

  1. Андрей Ярмоленко - 125 матчей
  2. Андрей Шевченко - 111
  3. Андрей Пятов - 102
  4. Руслан Ротань - 100
  5. Олег Гусев - 98
  6. Александр Шовковский - 92
  7. Евгений Коноплянка - 87
  8. Тарас Степаненко - 87
  9. Николай Матвиенко - 79
  10. Александр Зинченко - 76

Дебютировал в 2015 году

Александр Зинченко дебютировал в составе сборной Украины еще в 2015 году. С тех пор он стал одним из ключевых игроков национальной команды.

Теперь украинец будет выступать за "Ноттингем Форест", куда перешел на правах аренды из "Арсенала" сроком на один год.

Ничья с Азербайджаном

Матч второго тура отбора чемпионата мира-2026 Украины против Азербайджана завершился со счетом 1:1.

Гол за Украину забил Георгий Судаков на 51-й минуте, однако соперники сумели сравнять счет благодаря точному удару Эмина Махмудова на 72-й минуте.

Ранее мы сообщили, почему Александр Зинченко остался вне заявки "Ноттингем Форест" на Лигу Европы.

Также читайте и смотрите, как украинец принес победу "Барселоне" на юношеском клубном ЧМ.

