Зинченко обошел Реброва: новый рекорд в сборной Украины

Защитник сборной Украины Александр Зинченко установил новое достижение в карьере. 28-летний футболист вышел в стартовом составе на матч квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана и провел свою 76-ю игру в составе национальной команды.
Этот поединок позволил Зинченко обойти по количеству матчей главного тренера сборной Сергея Реброва, у которого 75 игр.
Теперь игрок делит 11-е место в списке игроков с наибольшим количеством выступлений за сине-желтых.
На одну ступеньку выше находится центральный защитник Николай Матвиенко, который сейчас провел 78 поединков в футболке национальной сборной.
Абсолютным рекордсменом является Андрей Ярмоленко - он провел 125 матчей за главную команду страны.
Далее следуют легендарный Андрей Шевченко и голкипер Андрей Пятов. Также в сотню лучших вошли Руслан Ротань и Олег Гусев.
В первую десятку входят:
Александр Зинченко дебютировал в составе сборной Украины еще в 2015 году. С тех пор он стал одним из ключевых игроков национальной команды.
Теперь украинец будет выступать за "Ноттингем Форест", куда перешел на правах аренды из "Арсенала" сроком на один год.
Матч второго тура отбора чемпионата мира-2026 Украины против Азербайджана завершился со счетом 1:1.
Гол за Украину забил Георгий Судаков на 51-й минуте, однако соперники сумели сравнять счет благодаря точному удару Эмина Махмудова на 72-й минуте.
