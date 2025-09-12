ua en ru
Зінченко обійшов Реброва: новий рекорд у збірній України

П'ятниця 12 вересня 2025 10:10
Зінченко обійшов Реброва: новий рекорд у збірній України Олександр Зінченко (фото: Getyy Images)
Автор: Катерина Урсатій

Захисник збірної України Олександр Зінченко встановив нове досягнення у кар’єрі. 28-річний футболіст вийшов у стартовому складі на матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Азербайджану і провів свою 76-ту гру у складі національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зінченко обійшов нинішнього тренера збірної

Цей поєдинок дозволив Зінченку обійти за кількістю матчів головного тренера збірної Сергія Реброва, у якого 75 ігор.

Тепер гравець ділить 11-те місце у списку гравців з найбільшою кількістю виступів за синьо-жовтих.

На одну сходинку вище перебуває центральний захисник Микола Матвієнко, який наразі провів 78 поєдинків у футболці національної збірної.

Лідери збірної України за кількістю матчів

Абсолютним рекордсменом є Андрій Ярмоленко - він провів 125 матчів за головну команду країни.

Далі йдуть легендарний Андрій Шевченко та голкіпер Андрій П'ятов. Також у сотню кращих увійшли Руслан Ротань і Олег Гусєв.

До першої десятки входять:

  1. Андрій Ярмоленко - 125 матчів
  2. Андрій Шевченко - 111
  3. Андрій П'ятов - 102
  4. Руслан Ротань - 100
  5. Олег Гусєв - 98
  6. Олександр Шовковський - 92
  7. Євген Коноплянка – 87
  8. Тарас Степаненко – 87
  9. Микола Матвієнко – 79
  10. Олександр Зінченко – 76

Дебютував у 2015 році

Олександр Зінченко дебютував у складі збірної України ще у 2015 році. Відтоді він став одним із ключових гравців національної команди.

Тепер українець буде виступати за "Ноттінгем Форест", куди перейшов на правах оренди з "Арсенала" терміном на один рік.

Нічия з Азербайджаном

Матч другого туру відбору чемпіонату світу-2026 України проти Азербайджану завершився з рахунком 1:1.

Гол за Україну забив Георгій Судаков на 51-й хвилині, проте суперники зуміли зрівняти рахунок завдяки влучному удару Еміна Махмудова на 72-й хвилині.

Раніше ми повідомили, чому Олександр Зінченко залишився поза заявкою "Ноттінгем Форест" на Лігу Європи.

Також читайте та дивіться, як українець приніс перемогу "Барселоні" на юнацькому клубному ЧС.

