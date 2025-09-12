Зинченко обошел Реброва: новый рекорд в сборной Украины
Защитник сборной Украины Александр Зинченко установил новое достижение в карьере. 28-летний футболист вышел в стартовом составе на матч квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана и провел свою 76-ю игру в составе национальной команды.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Зинченко обошел нынешнего тренера сборной
Этот поединок позволил Зинченко обойти по количеству матчей главного тренера сборной Сергея Реброва, у которого 75 игр.
Теперь игрок делит 11-е место в списке игроков с наибольшим количеством выступлений за сине-желтых.
На одну ступеньку выше находится центральный защитник Николай Матвиенко, который сейчас провел 78 поединков в футболке национальной сборной.
Лидеры сборной Украины по количеству матчей
Абсолютным рекордсменом является Андрей Ярмоленко - он провел 125 матчей за главную команду страны.
Далее следуют легендарный Андрей Шевченко и голкипер Андрей Пятов. Также в сотню лучших вошли Руслан Ротань и Олег Гусев.
В первую десятку входят:
- Андрей Ярмоленко - 125 матчей
- Андрей Шевченко - 111
- Андрей Пятов - 102
- Руслан Ротань - 100
- Олег Гусев - 98
- Александр Шовковский - 92
- Евгений Коноплянка - 87
- Тарас Степаненко - 87
- Николай Матвиенко - 79
- Александр Зинченко - 76
Дебютировал в 2015 году
Александр Зинченко дебютировал в составе сборной Украины еще в 2015 году. С тех пор он стал одним из ключевых игроков национальной команды.
Теперь украинец будет выступать за "Ноттингем Форест", куда перешел на правах аренды из "Арсенала" сроком на один год.
Ничья с Азербайджаном
Матч второго тура отбора чемпионата мира-2026 Украины против Азербайджана завершился со счетом 1:1.
Гол за Украину забил Георгий Судаков на 51-й минуте, однако соперники сумели сравнять счет благодаря точному удару Эмина Махмудова на 72-й минуте.
