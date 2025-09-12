Зинченко обошел Реброва: новый рекорд в сборной Украины

Защитник сборной Украины Александр Зинченко установил новое достижение в карьере. 28-летний футболист вышел в стартовом составе на матч квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана и провел свою 76-ю игру в составе национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Зинченко обошел нынешнего тренера сборной

Этот поединок позволил Зинченко обойти по количеству матчей главного тренера сборной Сергея Реброва, у которого 75 игр.

Теперь игрок делит 11-е место в списке игроков с наибольшим количеством выступлений за сине-желтых.

На одну ступеньку выше находится центральный защитник Николай Матвиенко, который сейчас провел 78 поединков в футболке национальной сборной.

Лидеры сборной Украины по количеству матчей

Абсолютным рекордсменом является Андрей Ярмоленко - он провел 125 матчей за главную команду страны.

Далее следуют легендарный Андрей Шевченко и голкипер Андрей Пятов. Также в сотню лучших вошли Руслан Ротань и Олег Гусев.

В первую десятку входят:

Андрей Ярмоленко - 125 матчей Андрей Шевченко - 111 Андрей Пятов - 102 Руслан Ротань - 100 Олег Гусев - 98 Александр Шовковский - 92 Евгений Коноплянка - 87 Тарас Степаненко - 87 Николай Матвиенко - 79 Александр Зинченко - 76

Дебютировал в 2015 году

Александр Зинченко дебютировал в составе сборной Украины еще в 2015 году. С тех пор он стал одним из ключевых игроков национальной команды.

Теперь украинец будет выступать за "Ноттингем Форест", куда перешел на правах аренды из "Арсенала" сроком на один год.

Ничья с Азербайджаном

Матч второго тура отбора чемпионата мира-2026 Украины против Азербайджана завершился со счетом 1:1.

Гол за Украину забил Георгий Судаков на 51-й минуте, однако соперники сумели сравнять счет благодаря точному удару Эмина Махмудова на 72-й минуте.