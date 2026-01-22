"Зимову підтримку" можна витратити ще в чотирьох магазинах: повний перелік
Кількість торгових мереж, де можна скористатися коштами програми "Зимова підтримка" та карткою "Національного кешбеку", зросла. Тепер можна розрахуватися ще в чотирьох мережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".
Де можна витратити гроші
До програми приєдналися ще чотири великі ритейлери, що розширює мережу до понад 1600 торгових точок по всій Україні.
Відтепер оплатити продукти українського виробництва коштами державної підтримки можна у таких мережах:
- АТБ;
- Таврія В (разом із мережами "Космос" та "Пюре");
- ЛотОК;
- Дивоцін.
Крім того, товари українських виробників, що беруть участь у програмі, доступні також у супермаркетах "Сільпо", "Фора", Novus, Auchan, SPAR, Thrash!ТРАШ!, Fozzy, "Сім23", "Сімі", "Близенько", а також на маркетплейсах ROZETKA, MAUDAU та на сайті Varus.
Як перевірити, чи товар бере участь у програмі
Дізнатися, чи поширюється дія "Національного кешбеку" на конкретний товар, можна безпосередньо в застосунку "Дія". Для цього достатньо відсканувати штрихкод товару камерою смартфона.
Нагадаємо, "Зимова підтримка" - це президентська програма одноразової допомоги у розмірі 1000 гривень, яку держава надає всім громадянам України на базові потреби в осінньо-зимовий період. Кошти надходять на картку "Національного кешбеку" і мають цільове призначення - витратити їх можна лише на визначені категорії.
1000 гривень дозволено використовувати на:
- оплату комунальних послуг;
- поштові послуги;
- благодійність (зокрема донати для ЗСУ);
- ліки та медичні вироби;
- книги та друковану продукцію;
- продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).