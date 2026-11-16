Математику хочуть прибрати з обов’язкових предметів НМТ-2027: коли Рада ухвалить рішення

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкти щодо формату вступної кампанії 2027 року. Один із них передбачає складання чотирьох предметів національного мультипредметного тесту, інший - трьох. У другому варіанті математика не буде обов’язковою для всіх вступників.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Верховної Ради .

Які предмети пропонують залишити

Зараз у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти щодо вступної кампанії 2027 року.

Основний документ передбачає, що вступники складатимуть чотири предмети:

українську мову;

історію України;

математику;

один предмет на вибір.

Альтернативний законопроєкт, співавторкою якого є народна депутатка Ірина Борзова, пропонує скоротити кількість предметів до трьох. За цією моделлю обов’язковими залишаться українська мова та історія України, а третій предмет вступники зможуть обрати самостійно.

Таким чином, головна відмінність між двома ініціативами - обов’язкове складання математики.

Чому хочуть скоротити НМТ

Ірина Борзова пояснює необхідність змін складними умовами, у яких українські школярі готуються до вступу.

За її словами, через російські обстріли, повітряні тривоги та перебої з електропостачанням дітям складніше повноцінно навчатися. Тому частина батьків виступає за зменшення навантаження під час вступної кампанії.

"Я підтримую тих батьків, які вважають, що в нинішніх умовах, коли ворог не припиняє обстріли, постійно лунають повітряні тривоги, є перебої з електропостачанням, нашим дітям важко навчатися і потрібно зменшити навантаження під час вступної кампанії у 2027 році", - зазначила депутатка.

Коли визначать формат тесту

За словами Борзової, Верховна Рада голосуватиме за відповідні законодавчі ініціативи вже на найближчих засіданнях.

Отже, остаточний формат НМТ-2027 поки не визначили. Зокрема, депутати мають вирішити, чи залишиться математика обов’язковою для всіх вступників.