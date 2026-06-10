Зимовий час в Україні 2026: чи доведеться знову переводити годинники восени

Головне: Офіційні зміни : схвалений раніше ВРУ законопроєкт щодо скасування "сезонного" часу в Україні - досі не підписаний президентом.

: схвалений раніше ВРУ законопроєкт щодо скасування "сезонного" часу в Україні - досі не підписаний президентом. Переведення годинників : оскільки нові правила не запрацювали, восени Україна знову повернеться на зимовий час.

: оскільки нові правила не запрацювали, восени Україна знову повернеться на зимовий час. Точна дата і час: стрілки годинників необхідно буде перевести на одну годину назад у ніч із 24 на 25 жовтня.

Що відомо про спробу скасувати "сезонний" час

Парламентські дискусії щодо відмови від регулярного переведення годинників тривають в Україні вже не перший рік.

Ще в середині літа 2024 року народні депутати підтримали проєкт закону №4201, який регламентує порядок обчислення часу в країні.

Ініціатором цього документа став голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а його головне завдання полягало у формуванні чітких правових норм для:

встановлення одиниць часу та особливостей його обчислення в межах держави;

забезпечення населення, державних структур і суспільства загалом верифікованими даними про точний час та календарну дату.

Ключовим нововведенням ухваленого документа мала стати відмова від переходу на літній час.

За задумом законотворців, на всій території України мав би остаточно закріпитися єдиний - зимовий час, що унеможливило б подальші сезонні "стрибки" стрілок годинника.

Чи потрібно буде "змінювати" час цієї осені

У прикінцевих положеннях схваленого ВРУ законопроєкту зазначається, що нові правила мають запрацювати наступного дня після того, як закон вийде в офіційній пресі.

Проте для цього необхідне затвердження глави держави.

На підпис президенту Володимиру Зеленському проголосований депутатами проєкт закону передали ще 21 серпня 2024 року.

Втім, станом на 10 червня 2026 року підпису президента під цим документом усе ще немає.

Через відсутність затвердження нового закону, в державі продовжує діяти попередній нормативно-правовий акт.

Це питання досі регулюється урядовою постановою №509 "Про порядок обчислення часу на території України" (від 13 травня 1996 року).

Коли саме переводити годинники "на зиму"

Оскільки чинне законодавство не зазнало змін, восени 2026 року українцям знову доведеться переходити на зимовий час.

Постанова КМУ передбачає, що країна живе за часом другого часового поясу (київським часом), але з обов'язковим щорічним коригуванням:

в останню неділю березня (рівно о 3:00) - показники гаджетів і годинників зсувають на одну годину вперед;

в останню неділю жовтня (рівно о 4:00) - час повертають на одну годину назад.

Отже, для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 25 жовтня.

Якщо говорити точніше, це потрібно буде зробити в ніч із суботи на неділю (із 24 на 25 жовтня) о 4:00.