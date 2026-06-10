Зимнее время в Украине 2026: придется ли снова переводить часы осенью

Главное: Официальные изменения : принятый ранее ВРУ законопроект об отмене "сезонного" времени в Украине - до сих пор не подписан президентом.

: принятый ранее ВРУ законопроект об отмене "сезонного" времени в Украине - до сих пор не подписан президентом. Перевод часов : поскольку новые правила не заработали, осенью Украина снова вернется на зимнее время.

: поскольку новые правила не заработали, осенью Украина снова вернется на зимнее время. Точная дата и время: стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад в ночь с 24 на 25 октября.

Что известно о попытке отменить "сезонное" время

Парламентские дискуссии об отказе от регулярного перевода часов продолжаются в Украине уже не первый год.

Еще в середине лета 2024 года народные депутаты поддержали проект закона №4201, который регламентирует порядок исчисления времени в стране.

Инициатором этого документа стал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, а его главная задача заключалась в формировании четких правовых норм для:

установления единиц времени и особенностей его исчисления в пределах государства;

обеспечения населения, государственных структур и общества в целом верифицированными данными о точном времени и календарной дате.

Ключевым нововведением принятого документа должен был стать отказ от перехода на летнее время.

По замыслу законодателей, на всей территории Украины должно было бы окончательно закрепиться единое - зимнее время, что сделало бы невозможными дальнейшие сезонные "прыжки" стрелок часов.

Нужно ли будет "менять" время этой осенью

В заключительных положениях принятого ВРУ законопроекта отмечается, что новые правила должны заработать на следующий день после того, как закон выйдет в официальной прессе.

Однако для этого необходимо утверждение главы государства.

На подпись президенту Владимиру Зеленскому проголосованный депутатами проект закона передали еще 21 августа 2024 года.

Впрочем, по состоянию на 10 июня 2026 года подписи президента под этим документом все еще нет.

Из-за отсутствия утверждения нового закона, в государстве продолжает действовать предыдущий нормативно-правовой акт.

Этот вопрос до сих пор регулируется правительственным постановлением №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" (от 13 мая 1996 года).

Когда именно переводить часы "на зиму"

Поскольку действующее законодательство не изменилось, осенью 2026 года украинцам снова придется переходить на зимнее время.

Постановление КМУ предусматривает, что страна живет по времени второго часового пояса (киевскому времени), но с обязательной ежегодной корректировкой:

в последнее воскресенье марта (ровно в 3:00) - показатели гаджетов и часов сдвигают на один час вперед;

в последнее воскресенье октября (ровно в 4:00) - время возвращают на один час назад.

Следовательно, для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 25 октября.

Если говорить точнее, это нужно будет сделать в ночь с субботы на воскресенье (с 24 на 25 октября) в 4:00.