Зимові канікули 2025: коли школярі підуть відпочивати
Зимові канікули 2025-2026 у школах України стартують у різні дати - кожен навчальний заклад встановлює свій графік залежно від безпекової ситуації та навчального навантаження. У більшості регіонів відпочинок триватиме з кінця грудня до середини січня, але точні дати школам дозволено визначати самостійно.
Про це розповідає РБК-Україна.
Постанова Кабміну №1003 встановлює, що 2025-2026 навчальний рік триває з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року, ця дата є лише граничною - школи можуть самостійно вирішувати, коли завершувати навчальний рік і коли оголошувати канікули.
У МОН наголошують, що рішення про структуру навчального року, тривалість занять і періоди канікул ухвалюють педагогічні ради шкіл. Вони враховують:
- навчальне навантаження;
- безпекову ситуацію в регіоні;
- стан і потреби учнів;
- готовність учителів;
- можливі епідеміологічні ризики.
Закон вимагає лише одного: загальна тривалість канікул упродовж навчального року має бути не меншою за 30 календарних днів.
Орієнтовні зимові канікули в Україні
Кабмін рекомендує проводити зимові канікули з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року, але це не обов’язкові дати - школи мають право коригувати графік.
У деяких регіонах уже є попередні рішення.
За даними Департаменту освіти КМДА, у Києві зимові канікули триватимуть з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року. Навчальний рік пропонують завершити 30 травня, а червень - присвятити компенсаторним заняттям та екскурсіям.
В Івано-Франківську канікули плануються з 22 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.
У Рівному школи відпочиватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року.
У Чернівцях школам дозволили самостійно вирішувати, чи проводити осінні канікули або подовжити зимові. Більшість закладів планують зимові канікули з 24 грудня 2025 року до 6 січня 2026 року.
У Луцьку зимові канікули планують провести з 25 грудня 2025 року до 7 січня 2026 року.
Чому дати відрізняються
У період дії воєнного стану в Україні школи мають більше автономії. Графіки можуть змінювати:
- через повітряні тривоги та загрози;
- через відключення електроенергії;
- через велику кількість хворих учнів або педагогів.
Деякі школи перенесли або скоротили осінні канікули, щоб продовжити зимові.
Раніше РБК-Україна писало, що МОН рекомендує школам підготуватися до можливих зимових блекаутів та зробити більш гнучким навчальний процес. Міністерство пропонує продовжити зимові канікули, перенести частину занять на червень, перейти на шестиденку або дві зміни, а також забезпечити учнів матеріалами для навчання без світла та зв’язку. Школи мають заздалегідь організувати комунікацію, запаси та чіткі інструкції на випадок тривалих відключень.
Також ми детально розповідали про структуру 2025-2026 навчального року згідно з рекомендаціями МОН.
При підготовці матеріалу були використані такі джерела: Постанова Кабміну від 20 серпня 2025 р. № 1003, лист МОН України керівникам обласних і Київської міської військових адміністрацій "Про організацію 2025/2026 навчального року в закладах загальної середньої освіти", публікації на сайті МОН, zaxid.net.