Главная » Жизнь » Образование

Зимние каникулы 2025: когда школьники пойдут отдыхать

Пятница 28 ноября 2025 13:53
Зимние каникулы 2025: когда школьники пойдут отдыхать
Автор: Татьяна Веремеева

Зимние каникулы 2025-2026 в школах Украины стартуют в разные даты - каждое учебное заведение устанавливает свой график в зависимости от ситуации с безопасностью и учебной нагрузки. В большинстве регионов отдых продлится с конца декабря до середины января, но точные даты школам разрешено определять самостоятельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Постановление Кабмина №1003 устанавливает, что 2025-2026 учебный год длится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года, эта дата является лишь предельной - школы могут самостоятельно решать, когда завершать учебный год и когда объявлять каникулы.

В МОН отмечают, что решение о структуре учебного года, продолжительности занятий и периодах каникул принимают педагогические советы школ. Они учитывают:

  • учебную нагрузку;
  • ситуацию с безопасностью в регионе;
  • состояние и потребности учеников;
  • готовность учителей;
  • возможные эпидемиологические риски.

Закон требует только одного: общая продолжительность каникул в течение учебного года должна быть не менее 30 календарных дней.

Ориентировочные зимние каникулы в Украине

Кабмин рекомендует проводить зимние каникулы с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, но это не обязательные даты - школы имеют право корректировать график.

В некоторых регионах уже есть предварительные решения.

По данным Департамента образования КГГА, в Киеве зимние каникулы продлятся с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Учебный год предлагают завершить 30 мая, а июнь - посвятить компенсаторным занятиям и экскурсиям.

В Ивано-Франковске каникулы планируются с 22 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

В Ровно школы будут отдыхать с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.

В Черновцах школам разрешили самостоятельно решать, проводить ли осенние каникулы или продлить зимние. Большинство заведений планируют зимние каникулы с 24 декабря 2025 года до 6 января 2026 года.

В Луцке зимние каникулы планируют провести с 25 декабря 2025 года до 7 января 2026 года.

Почему даты отличаются

В период действия военного положения в Украине школы имеют больше автономии. Графики могут менять:

  • из-за воздушных тревог и угроз;
  • из-за отключения электроэнергии;
  • из-за большого количества больных учеников или педагогов.

Некоторые школы перенесли или сократили осенние каникулы, чтобы продлить зимние.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН рекомендует школам подготовиться к возможным зимним блэкаутам и сделать более гибким учебный процесс. Министерство предлагает продлить зимние каникулы, перенести часть занятий на июнь, перейти на шестидневку или две смены, а также обеспечить учеников материалами для обучения без света и связи. Школы должны заранее организовать коммуникацию, запасы и четкие инструкции на случай длительных отключений.

Также мы подробно рассказывали о структуре 2025-2026 учебного года согласно рекомендациям МОН.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Постановление Кабмина от 20 августа 2025 г. № 1003, письмо МОН Украины руководителям областных и Киевской городской военных администраций "Об организации 2025/2026 учебного года в учреждениях общего среднего образования", публикации на сайте МОН, zaxid.net.

Школа Учебный год зимние каникулы
