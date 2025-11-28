Зимние каникулы 2025: когда школьники пойдут отдыхать
Зимние каникулы 2025-2026 в школах Украины стартуют в разные даты - каждое учебное заведение устанавливает свой график в зависимости от ситуации с безопасностью и учебной нагрузки. В большинстве регионов отдых продлится с конца декабря до середины января, но точные даты школам разрешено определять самостоятельно.
Постановление Кабмина №1003 устанавливает, что 2025-2026 учебный год длится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года, эта дата является лишь предельной - школы могут самостоятельно решать, когда завершать учебный год и когда объявлять каникулы.
В МОН отмечают, что решение о структуре учебного года, продолжительности занятий и периодах каникул принимают педагогические советы школ. Они учитывают:
- учебную нагрузку;
- ситуацию с безопасностью в регионе;
- состояние и потребности учеников;
- готовность учителей;
- возможные эпидемиологические риски.
Закон требует только одного: общая продолжительность каникул в течение учебного года должна быть не менее 30 календарных дней.
Ориентировочные зимние каникулы в Украине
Кабмин рекомендует проводить зимние каникулы с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, но это не обязательные даты - школы имеют право корректировать график.
В некоторых регионах уже есть предварительные решения.
По данным Департамента образования КГГА, в Киеве зимние каникулы продлятся с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Учебный год предлагают завершить 30 мая, а июнь - посвятить компенсаторным занятиям и экскурсиям.
В Ивано-Франковске каникулы планируются с 22 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
В Ровно школы будут отдыхать с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года.
В Черновцах школам разрешили самостоятельно решать, проводить ли осенние каникулы или продлить зимние. Большинство заведений планируют зимние каникулы с 24 декабря 2025 года до 6 января 2026 года.
В Луцке зимние каникулы планируют провести с 25 декабря 2025 года до 7 января 2026 года.
Почему даты отличаются
В период действия военного положения в Украине школы имеют больше автономии. Графики могут менять:
- из-за воздушных тревог и угроз;
- из-за отключения электроэнергии;
- из-за большого количества больных учеников или педагогов.
Некоторые школы перенесли или сократили осенние каникулы, чтобы продлить зимние.
