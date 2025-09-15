ua en ru
Осінні канікули 2025: коли школярі підуть на відпочинок і від чого це залежить

Понеділок 15 вересня 2025 11:10
Осінні канікули - час перепочинку для учнів і педагогів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Черговий навчальний рік в Україні в умовах війни розпочався відносно нещодавно. Проте дехто вже зараз може задумуватись над плануванням відпочинку школярів у період осінніх канікул.

Докладніше про те, якою може бути тривалість поточного навчального року, від чого це залежить, а також якими є орієнтовні дати осінніх канікул для учнів шкіл, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Тривалість поточного навчального року в Україні

Згідно з постановою Кабінету міністрів №1003 від 20 серпня 2025 "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні", в цілому у закладах загальної середньої освіти було встановлено таку тривалість 2025/2026 навчального року:

  • з 01 вересня 2025 року;
  • до 30 червня 2026 року.

При цьому у прес-службі Міністерства освіти й науки України наголосили, що 30 червня - це гранична дата завершення навчального року.

Фактичні ж рішення про строки завершення навчання та канікули належать до компетенції закладів освіти.

"Заклад освіти може завершити навчальний рік як у травні, так і продовжити навчання у червні або ж організувати в цей час консультації, індивідуальні заняття, проектні дні чи навчальні екскурсії", - повідомили в МОН.

Уточнюється, що такі формати мають допомагати подолати освітні втрати. Проте їхнє впровадження є правом, а не обов'язком закладу освіти.

Отже, червень - не є обов'язковим навчальним місяцем у школах України.

Від чого залежать фактичні дати навчання й канікул

Згідно з інформацією міністерства, педагогічна рада кожної школи може самостійно визначати структуру навчального року, зокрема й фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул.

У МОН пояснили, що педагогічна рада закладу освіти схвалює відповідне рішення, враховуючи:

  • навчальне навантаження;
  • безпекову ситуацію в регіоні;
  • потреби та стан учнів і учениць;
  • готовність педагогів і педагогинь.

"Тому дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти", - повідомили українцям.

На цьому наголошується також і в листі МОН України керівникам обласних і Київської міської військових адміністрацій "Про організацію 2025/2026 навчального року в закладах загальної середньої освіти".

"Відповідно до вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти, педагогічна рада закладу освіти розглядає та затверджує структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою", - йдеться у документі.

Уточнюється, що всі рішення мають ухвалюватись:

  • відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом;
  • з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Орієнтовні дати осінніх канікул в школах

Виходячи з вищесказаного, графік осінніх канікул (як і будь-яких інших) остаточно затверджує педагогічна рада кожної окремої школи.

Реальні дати відпочинку школярів можуть залежати як від безпекової ситуації, так і від епідеміологічних умов (адже трапляються випадки, коли очне навчання в школах можуть тимчасово обмежувати у зв'язку із великою кількістю хворих учнів і вчителів).

При цьому згідно із законом України "Про повну загальну середню освіту", тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.

В цілому, згідно з наданим раніше КМУ рекомендаційним календарем, графік канікул у школах може бути орієнтовно таким:

  • осінні канікули - з 27 жовтня по 02 листопада 2025 року;
  • зимові канікули - з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року;
  • весняні канікули - з 23 березня по 29 березня 2026 року;
  • літні канікули - з 01 червня і до початку нового навчального року.

Варто зазначити, що деякі навчальні заклади вже надали батькам попередній графік нового навчального року. Так, згідно з інформацією одного з ліцеїв у місті Бровари Київської області, навчальний рік може бути таким:

  • І семестр - з 01 вересня по 26 грудня 2025 року;
  • II семестр - з 19 січня по 29 травня 2026 року.

При цьому канікули орієнтовно заплановані на такі дати:

  • осінні - з 27 жовтня по 02 листопада 2025 року;
  • зимові - з 29 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року;
  • весняні - з 23 березня по 29 березня 2026 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який експеримент із 12-річною школою стартував в Україні з 1 вересня 2025 року (що змінюється й чому це важливо).

Крім того, ми пояснювали, чим приватна школа відрізняється від державної та якими є перспективи розвитку приватної освіти.

Читайте також, чи мають право вчителі або адміністрація школи вимагати від батьків гроші "на потреби класу" в обов'язковому порядку.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: постанова КМУ №1003 від 20 серпня 2025, прес-служба МОН України, Освіта.UA, орієнтовний графік навчального року одного з ліцеїв у Київській області.

Школа Навчальний рік Осінь Учні Освіта в Україні Відпочинок дітей
