Школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчального процесу: деталі

РБК-Україна повідомляє, що про це йдеться у відомчому листі МОН, надісланому керівникам освітніх департаментів та опублікованому Освіта.ua .

У міністерстві пояснюють, що через ризики масштабних блекаутів освітній процес потребує більшої гнучкості. Школи мають автономію у визначенні структури навчального року, тому МОН пропонує переглянути як розклад занять, так і підходи до організації навчання.

Як можуть змінитися канікули та структура навчального року

Однією з рекомендацій є перенесення частини занять із зимових місяців на червень 2026 року - виняток роблять для випускних класів. Також школам пропонують збільшити тривалість зимових канікул за рахунок скорочення або перенесення весняних.

Серед інших варіантів - перехід на шестиденний навчальний тиждень або робота у дві зміни, що дозволить краще використовувати природний світловий день. У МОН також радять розглянути асинхронний формат навчання, коли учні можуть засвоювати матеріал без прив’язки до електроживлення.

Підготовка до можливих блекаутів

Міністерство наголошує на необхідності забезпечити доступ учнів до дистанційних платформ та заздалегідь завантажити навчальні матеріали на період з листопада по лютий. Також учнів слід забезпечити паперовими підручниками або роздрукованими матеріалами, які можна використовувати навіть за відсутності світла чи зв’язку.

Школи закликають ширше застосовувати платформу "Всеукраїнська школа онлайн" та переглянути організацію консультацій для учнів, зокрема через ущільнення матеріалу або самостійну роботу.

У листі наголошують на важливості єдиного каналу зв’язку між школою, учнями та батьками. Це можуть бути месенджери, Google Classroom або інші платформи. Якщо мобільний зв’язок буде недоступним, інформацію рекомендовано дублювати на стендах при вході до школи або надсилати SMS.

Запаси та умови безпеки

Школам радять мати запас технічної й питної води, а також харчових продуктів тривалого зберігання, яких вистачить щонайменше на 48 годин перебування учнів у закладі освіти.

Кожен заклад повинен адаптувати рекомендації з урахуванням місцевих умов і безпекової ситуації. До початку зими школам варто провести інструктажі щодо дій під час блекаутів та пропрацювати всі можливі варіанти організації навчання, щоб забезпечити його безперервність навіть у складних умовах.