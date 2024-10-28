Зимові канікули 2024: точні дати і скільки відпочиватимуть школярі

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні реформують процес створення підручників: тепер експертизу та підготовку навчальних матеріалів контролюватиме Український інститут розвитку освіти, замінивши в цій ролі Інститут модернізації змісту освіти. Зміни впроваджують, щоб уникнути серйозних помилок у підручниках, таких як нещодавнє виключення Криму з карти в підручнику української мови для 7 класу.

Також ми розповідали, що в Україні планують змінити підхід до перекваліфікації вчителів, дозволивши педагогам самостійно обирати місце для додаткового навчання. В рамках нової моделі кошти, виділені на підвищення кваліфікації, спрямовуватимуться безпосередньо вчителям, а не навчальним закладам. Такий підхід має надати педагогам більше свободи у виборі програм і підвищити їхню активність у вдосконаленні навичок.

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