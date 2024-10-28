Зимові канікули 2024: точні дати і скільки відпочиватимуть школярі

Частина шкіл в Україні відмовилася від осінніх канікул і додала ці дні до зимових канікул. Це пов’язано з тим, що школи цьогоріч можуть самостійно планувати навчальний процес.
РБК-Україна розповідає, коли цього року почнуться зимові канікули в українських школярів.
Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року, а школи в межах цих дат можуть самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального процесу.
МОН рекомендує провести зимові канікули з 30 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року, однак кожен навчальний заклад може самостійно змінювати дати відпочинку. Рішення щодо канікул керівництво школи приймає з урахуванням епідеміологічної та безпекової ситуації, а також наявності опалення в класах.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні реформують процес створення підручників: тепер експертизу та підготовку навчальних матеріалів контролюватиме Український інститут розвитку освіти, замінивши в цій ролі Інститут модернізації змісту освіти. Зміни впроваджують, щоб уникнути серйозних помилок у підручниках, таких як нещодавнє виключення Криму з карти в підручнику української мови для 7 класу.
Також ми розповідали, що в Україні планують змінити підхід до перекваліфікації вчителів, дозволивши педагогам самостійно обирати місце для додаткового навчання. В рамках нової моделі кошти, виділені на підвищення кваліфікації, спрямовуватимуться безпосередньо вчителям, а не навчальним закладам. Такий підхід має надати педагогам більше свободи у виборі програм і підвищити їхню активність у вдосконаленні навичок.
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