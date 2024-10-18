Підхід до шкільних підручників в Україні кардинально зміниться: що відомо

В Україні змінюють підхід до створення підручників. Процес експертизи та підготовки навчальних матеріалів тепер контролюватиме Український інститут розвитку освіти замість Інституту модернізації змісту освіти.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Нововведення запроваджують з метою уникнення серйозних помилок у підручниках, як це сталося нещодавно з відсутністю Криму на карті в підручнику з української мови для 7 класу.

"Попри одіозність цього ляпу, трапляються й інші помилки. Зміст підручників не відповідає концепції Нової української школи, він тільки косметично щось змінює, маскує старий підхід під новий", – зазанчає заступниця міністра освіти.

Нововведенням також є апробація підручників перед їхнім масовим друком: їх тестують у школах, а вчителі надають зворотний зв'язок, що дозволяє виправляти помилки й покращувати зміст. Це забезпечує відповідність матеріалів концепції Нової української школи та знижує ризик появи недоліків.