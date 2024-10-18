Гроші підуть за вчителем. Педагоги будуть проходити перекваліфікацію по-новому
В Україні планується змінити підхід до перекваліфікації вчителів. Педагоги зможуть самостійно обирати, де їм проходити додаткове навчання.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.
За її словами, одним із ключових нововведень стане перехід на модель, де кошти, виділені державою на підвищення кваліфікації, будуть спрямовані безпосередньо на вчителя, а не на навчальні заклади.
За новими правилами, кожен вчитель самостійно вирішуватиме, куди йти на перекваліфікацію та як використовувати виділені кошти. Це має зробити педагогів більш активними і гнучкими у виборі навчальних програм.
"Це вже пілотувалося при вступі до вищих навчальних закладів: частину грошей залежно від кількості балів діти отримували на свої умовні рахунки. І далі вони самі визначали, йдуть вони вчитись у приватний заклад і там використовують свій грант і доплачують. Або ж йдуть у державний заклад", – говорить Надія Кузьмичова.
Одним із завдань держави стане забезпечення відповідної якості програм на ринку освітніх послуг. Для цього планується створити реєстр провайдерів з чіткими стандартами якості.
Раніше РБК-Україна також писало, що через війну школи Луганської області втратили понад 78% учнів перших класів у новому навчальному році порівняно з минулими роками. Надія Кузьмичова наголосила на необхідності розмежування очного та дистанційного навчання для зменшення навантаження на вчителів та підвищення ефективності навчання. За її словами, збереження поточної системи не є виходом із ситуації, і потрібно шукати нові способи забезпечення якості освіти.
За словами заступниці міністра освіти, зараз 84% шкіл працюють в очному або змішаному форматі, тоді як 14% закладів залишаються на дистанційному навчанні через небезпеку, пов’язану з близькістю до фронту. Вона також наголосила на важливості будівництва протирадіаційних укриттів, де діти зможуть не лише ховатися, а й продовжувати навчання під час повітряних тривог.
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