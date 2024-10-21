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Осінні канікули 2024: коли почнуться і в яких областях їх вирішили скасувати

Україна, Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 14:42
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Осінні канікули 2024: коли почнуться і в яких областях їх вирішили скасувати Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Більшість українських школярів зможуть відпочити від навчання під час осінніх канікул уже наприкінці жовтня. Однак, у деяких регіонах канікули восени вирішили скасувати.

РБК-Україна розбиралося, коли почнуться осінні канікули у школярів у 2024 році.

Міністерство освіти і науки України визначило, що навчальний рік 2024-2025 триватиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. У межах цих дат школи мають право самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального процесу.

Цьогоріч МОН рекомендує провести осінні канікули з 28 жовтня до 3 листопада, але кожна школа може самостійно змінювати дати відпочинку для дітей. Керівництво навчального закладу приймає рішення щодо канікул, враховуючи епідеміологічну, безпекову ситуацію та наявність опалення у класах.

У деяких регіонах осінні канікули почнуться раніше – з 21 жовтня, а деякі школи вирішили взагалі відмовитися від них. Так, очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін повідомив, що школярі Лохвицької громади відпочиватимуть з 21 по 27 жовтня. Учні з 21 громади області матимуть канікули з 26 жовтня по 3 листопада, а з 28 жовтня – тиждень відпочинку для школярів із 30 громад. Новогалещинська громада оголосила перерву з 30 жовтня до 6 листопада, а в Новооржицькій канікули триватимуть з 2 по 10 листопада. У шести громадах осінні канікули об'єднали з зимовими.

Від осінніх канікул також вирішили відмовитися у Кропивницькому та об’єднати їх із зимовими. За словами начальниці управління освіти Кропивницької міськради Лариси Костенко, це пов’язано із теплопостачанням. Планується, що діти навчатимуться до 13 грудня, а потім відпочиватимуть до 13 січня.

Зазначимо, у МОН заявляють, що у нинішньому навчальному році школи можуть самостійно визначати, коли відправляти дітей на канікули. Однак важливо, щоб протягом року школярі відпочивали не менше 30 календарних днів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що через війну школи Луганської області цього року втратили понад 78% першокласників порівняно з попередніми роками. Заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова підкреслила важливість розмежування очного та дистанційного навчання для зменшення навантаження на вчителів і підвищення ефективності навчального процесу. Вона зазначила, що збереження чинної системи не є рішенням, і необхідно шукати нові підходи до забезпечення якості освіти.

Наразі 84% шкіл працюють в очному або змішаному форматі, тоді як 14% залишаються на дистанційному навчанні через небезпеку, спричинену близькістю до лінії фронту. Вона звернула увагу на важливість будівництва протирадіаційних укриттів, де учні зможуть не лише перебувати під час тривог, а й продовжувати навчання.

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