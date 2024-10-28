Зимние каникулы 2024: точные даты и сколько будут отдыхать школьники

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине реформируют процесс создания учебников: теперь экспертизу и подготовку учебных материалов будет контролировать Украинский институт развития образования, заменив Институт модернизации содержания образования в этой роли. Изменения вводятся во избежание серьезных ошибок в учебниках, таких как недавнее исключение Крыма из карты в учебнике украинского языка для 7 класса.

Также мы рассказывали, что в Украине планируется изменить подход к переквалификации учителей, позволив педагогам самостоятельно выбирать место для дополнительного обучения. В рамках новой модели средства, выделенные для повышения квалификации, будут направляться непосредственно учителям, а не учебным заведениям. Такой подход должен предоставить педагогам больше свободы в выборе программ и повысить их активность в совершенствовании навыков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.