"Зимові 6500" досі не отримали 50 тисяч українців: Кабмін назвав терміни виплати

Чому гроші затрималися і хто їх отримає

Більшість отримувачів - 374 тисячі осіб - уже встигли отримати допомогу на суму 2,43 млрд гривень. Проте для останнього етапу виплат забракло коштів у бюджеті 2025 року. Нова постанова Кабміну виділяє додаткові майже 330 млн гривень, щоб закрити потреби ще понад 50 тисяч людей.

Кому нарахують 6 500 гривень:

одиноким пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям з дітьми;

дітям під опікою, а також дітям з інвалідністю, що живуть у прийомних сім’ях чи дитбудинках сімейного типу;

ВПО (дітям та дорослим з інвалідністю I групи).

Коли чекати на зарахування

Гроші мають надійти автоматично - жодних нових заяв писати не потрібно, якщо ви вже подавалися раніше. ПФУ вже підтвердив право цих громадян на допомогу.