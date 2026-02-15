4 500 гривень на кожного? Як отримати базову соціальну допомогу та кому можуть відмовити у виплаті

В Україні в межах експериментального проєкту діє новий вид підтримки - базова соціальна допомога. Вона об'єднує кілька різних виплат в одну та розрахована на сім'ї з низьким доходом.

Хто має право на гроші, як самостійно розрахувати суму та куди звертатися - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

Суть проєкту: Замість кількох окремих виплат (наприклад, одиноким матерям та малозабезпеченим) родина отримує одну консолідовану суму.

Замість кількох окремих виплат (наприклад, одиноким матерям та малозабезпеченим) родина отримує одну консолідовану суму. Базова величина: Становить 4 500 грн на людину (розраховується індивідуально за коефіцієнтами).

Становить 4 500 грн на людину (розраховується індивідуально за коефіцієнтами). Термін дії: Виплата призначається на 6 місяців з можливістю продовження на весь час проєкту (2 роки).

Виплата призначається на 6 місяців з можливістю продовження на весь час проєкту (2 роки). Як подати: Онлайн через застосунок "Дія" або у сервісних центрах Пенсійного фонду.

Як розрахувати суму допомоги?

Як пояснили в Мінсоцполітики, розмір виплати - це різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом.

Коефіцієнти для розрахунку:

100% (4 500 грн) - для заявника, кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю I чи II групи.

70% - для кожного наступного члена сім'ї.

Для пенсіонерів: Розраховується залежно від стажу (від 53% до 88% базової величини).

Приклад: Мати, батько та 2-річна дитина.

Базова величина сім'ї: 4 500 (мати) + 4 500 (дитина) + 3 150 (батько) = 12 150 грн.

Зарплата батька за попередні 3 місяці - 18 480 грн, мати не працює та отримує допомогу при народженні дитини - 2 580 грн (860 грн х 3 місяці).

Тож, при середньому доході родини - 7 020 грн (18 480 грн + 2 580 грн / 3 місяці), розмір допомоги становитиме: 12 150 - 7 020 = 5 130 грн щомісяця.

Кому можуть відмовити у виплаті?

Допомога не призначається, якщо протягом останнього року хтось із членів сім'ї:

має депозит або облігації на суму понад 100 000 грн.

Здійснив покупку (авто, нерухомість, валюта) на суму понад 100 000 грн.

Має другу квартиру або будинок (крім зруйнованого житла або того, що в зоні бойових дій).

Має більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років.

Має працездатних дорослих, які не працюють, не навчаються та не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці.

Як оформити через Дію?

Наразі онлайн-послуга доступна для тих, хто вже отримує допомогу малозабезпеченим сім'ям або виплати одиноким матерям.

Для подання заяви потрібно: