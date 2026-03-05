RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Зимние 6500" до сих пор не получили 50 тысяч украинцев: Кабмин назвал сроки выплаты

18:26 05.03.2026 Чт
2 мин
Почему не все получили выплаты сразу?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцам начислят 6500 гривен "зимней поддержки" в ближайшее время (РБК-Украина)

Украинцы, которые должны были получить 6 500 гривен "Зимней поддержки" еще в прошлом году, но так и не увидели денег на карточках, получат их в ближайшее время. Правительство официально решило вопрос с финансированием.

Почему деньги задержались и кто их получит

Большинство получателей - 374 тысячи человек - уже успели получить помощь на сумму 2,43 млрд гривен. Однако для последнего этапа выплат не хватило средств в бюджете 2025 года. Новое постановление Кабмина выделяет дополнительные почти 330 млн гривен, чтобы закрыть потребности еще более 50 тысяч человек.

Кому начислят 6 500 гривен:

  • одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям с детьми;
  • детям под опекой, а также детям с инвалидностью, живущим в приемных семьях или детдомах семейного типа;
  • ВПЛ (детям и взрослым с инвалидностью I группы).

Когда ждать зачисления

Деньги должны поступить автоматически - никаких новых заявлений писать не нужно, если вы уже подавались ранее. ПФУ уже подтвердил право этих граждан на помощь.

Ранее РБК-Украина рассказывало о базовой социальной помощи для семей с низкими доходами. Она объединяет несколько разных выплат в одну и рассчитывается индивидуально в зависимости от состава семьи и ее доходов, исходя из базовой величины 4500 гривен на человека. Подать заявку можно онлайн через "Дію" или в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Также мы рассказали, что родители, которые не успели подать заявление на новые детские выплаты в январе 2026 года, могут сделать это позже. Подать документы разрешается в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнится один год, после чего выплату начислят за соответствующий период. Оформить помощь можно в ЦНАП или в отделении Пенсионного фонда.

