"Зимние 6500" до сих пор не получили 50 тысяч украинцев: Кабмин назвал сроки выплаты

Почему деньги задержались и кто их получит

Большинство получателей - 374 тысячи человек - уже успели получить помощь на сумму 2,43 млрд гривен. Однако для последнего этапа выплат не хватило средств в бюджете 2025 года. Новое постановление Кабмина выделяет дополнительные почти 330 млн гривен, чтобы закрыть потребности еще более 50 тысяч человек.

Кому начислят 6 500 гривен:

одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям с детьми;

детям под опекой, а также детям с инвалидностью, живущим в приемных семьях или детдомах семейного типа;

ВПЛ (детям и взрослым с инвалидностью I группы).

Когда ждать зачисления

Деньги должны поступить автоматически - никаких новых заявлений писать не нужно, если вы уже подавались ранее. ПФУ уже подтвердил право этих граждан на помощь.