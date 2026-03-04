Гроші на няню й догляд вже дають: де відкрити спецрахунок, щоб отримати "дитячі" виплати

Українцям почали виплачувати кошти за програмою "єЯсла" та по догляду за дитиною до 1 року. Тож батькам малюків потрібен для цього відповідний рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Спецрахунок для дитячих виплат: де відкрити

Згідно з інформацією очільниці уряду, в Україні розпочалися виплати "дитячої допомоги".

"Спецрахунки для отримання цих коштів вже можна відкрити в "Ощадбанку", - наголосила Свириденко.

При цьому у прес-службі Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності раніше пояснили, що допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та "єЯсла" виплачуються "на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку".

"Наразі перші такі спеціальні рахунки відкриває АТ "Ощадбанк", - уточнили у відомстві.

Так, за зверненням Пенсійного фонду України банк вже відкрив перші рахунки зі спеціальним режимом використання (для отримувачів допомог, які подали заяви з початку 2026 року).

Уточнюється, що особи, яким надійшло повідомлення про відкриття рахунку, після зарахування коштів:

отримують окреме повідомлення;

можуть звернутися до відділення банку для отримання картки.

Для цього необхідно мати при собі лише паспорт та ідентифікаційний код. Тобто жодних додаткових довідок не потрібно.

"У перспективі до процесу долучаться й інші банки, що дозволить спростити процедуру для громадян", - підсумували у міністерстві.

"єЯсла": хто отримує гроші за програмою

Свириденко повідомила, що станом на 4 березня кошти за програмою "єЯсла" починають надходити для 1370 людей.

Вона зауважила, що виплата становить 8 тисяч гривень щомісяця:

при виході на роботу матері, батька чи опікуна;

після того, як дитині виповнився 1 рік.

"Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка", - додала прем'єр-міністр.

Допомога по догляду: скільки родин отримали

"Виплати до 1 року перераховані понад 46 тисяч родинам", - поділилась Свириденко.

Вона нагадала також, що з початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до року становить 7 тисяч гривень.

Розширення можливостей: що планують змінити

Насамкінець Свириденко розповіла, що уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через "Дію".

Публікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Це потрібно для того, щоб отримання допомоги по догляду за дітьми було для родин максимально:

простим;

зрозумілим;

зручним.

"Також діють інші виплати: допомога у зв'язку з вагітністю та пологами і 50 тисяч при народженні дитини", - підсумувала прем'єр-міністр.