"Зимова тисяча" 2025: до якого числа можна подати заявку на виплату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на вебпорталі "Дія".

Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики за участі "Укрпошти", банків-партнерів і технічних адміністраторів. Програма має на меті спростити доступ до допомоги та зробити її максимально швидкою та зручною для українців, які перебувають на території України.

Хто може отримати виплату?

Податися можуть усі громадяни віком від 18 років, що перебувають на підконтрольній Україні території. Заяву можна оформити як на себе, так і на дитину.

Подання триває до 24 грудня, а скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Якщо застосунку "Дія" немає, оформлення доступне у відділеннях "Укрпошти".

Як подати заяву?

У застосунку "Дия" перейдіть у розділ Сервіси та виберіть послугу "Зимова підтримка". Натисніть Розпочати. Оберіть, на кого оформлюєте допомогу - на себе чи на дитину. Дані свідоцтва про народження підтягуються автоматично, але за потреби їх можна додати вручну. Вкажіть картку "Національний кешбек" для зарахування коштів. Перевірте інформацію, підтвердьте, що перебуваєте на території України, і надішліть заяву.

У Мінсоцполітики наголошують, що подання заявки займає лише кілька хвилин, а сервіс створено так, щоб мінімізувати черги, папери та зайві кроки.