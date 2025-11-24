"Зимова тисяча" 2025: до якого числа можна подати заявку на виплату
В Україні запрацювала державна програма "Зимова 1000" - фінансова підтримка, покликана допомогти громадянам підготуватися до холодного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на вебпорталі "Дія".
Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики за участі "Укрпошти", банків-партнерів і технічних адміністраторів. Програма має на меті спростити доступ до допомоги та зробити її максимально швидкою та зручною для українців, які перебувають на території України.
Хто може отримати виплату?
Податися можуть усі громадяни віком від 18 років, що перебувають на підконтрольній Україні території. Заяву можна оформити як на себе, так і на дитину.
Подання триває до 24 грудня, а скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Якщо застосунку "Дія" немає, оформлення доступне у відділеннях "Укрпошти".
Як подати заяву?
- У застосунку "Дия" перейдіть у розділ Сервіси та виберіть послугу "Зимова підтримка".
- Натисніть Розпочати.
- Оберіть, на кого оформлюєте допомогу - на себе чи на дитину. Дані свідоцтва про народження підтягуються автоматично, але за потреби їх можна додати вручну.
- Вкажіть картку "Національний кешбек" для зарахування коштів.
- Перевірте інформацію, підтвердьте, що перебуваєте на території України, і надішліть заяву.
У Мінсоцполітики наголошують, що подання заявки займає лише кілька хвилин, а сервіс створено так, щоб мінімізувати черги, папери та зайві кроки.
Зимова підтримка
Нагадаємо, восени уряд анонсував запровадження виплат у рамках "Зимової підтримки" на 2025 рік. Зокрема, всі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.
Ще одним елементом "Зимової підтримки" є виплата 6500 гривень окремим категоріям українців. Прийом заявок стартував 21 листопада.
Також на зимовий період діятиме програма від "Укрзалізниця" - УЗ 3000, яка передбачає безкоштовні квитки на поїзди.
Також в Україні продовжує діяти програма "Національний кешбек", яка передбачає повернення коштів за куплені товари. Умови програми наразі змінено, детальніше про те, на що можна витратити кешбек від держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.