ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Зимова тисяча" 2025: до якого числа можна подати заявку на виплату

Україна, Понеділок 24 листопада 2025 11:55
UA EN RU
"Зимова тисяча" 2025: до якого числа можна подати заявку на виплату Фото: "Зимову тисячу" можна оформити до 24 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні запрацювала державна програма "Зимова 1000" - фінансова підтримка, покликана допомогти громадянам підготуватися до холодного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на вебпорталі "Дія".

Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики за участі "Укрпошти", банків-партнерів і технічних адміністраторів. Програма має на меті спростити доступ до допомоги та зробити її максимально швидкою та зручною для українців, які перебувають на території України.

Хто може отримати виплату?

Податися можуть усі громадяни віком від 18 років, що перебувають на підконтрольній Україні території. Заяву можна оформити як на себе, так і на дитину.

Подання триває до 24 грудня, а скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року. Якщо застосунку "Дія" немає, оформлення доступне у відділеннях "Укрпошти".

Як подати заяву?

  1. У застосунку "Дия" перейдіть у розділ Сервіси та виберіть послугу "Зимова підтримка".
  2. Натисніть Розпочати.
  3. Оберіть, на кого оформлюєте допомогу - на себе чи на дитину. Дані свідоцтва про народження підтягуються автоматично, але за потреби їх можна додати вручну.
  4. Вкажіть картку "Національний кешбек" для зарахування коштів.
  5. Перевірте інформацію, підтвердьте, що перебуваєте на території України, і надішліть заяву.

У Мінсоцполітики наголошують, що подання заявки займає лише кілька хвилин, а сервіс створено так, щоб мінімізувати черги, папери та зайві кроки.

Зимова підтримка

Нагадаємо, восени уряд анонсував запровадження виплат у рамках "Зимової підтримки" на 2025 рік. Зокрема, всі українці можуть отримати одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.

Ще одним елементом "Зимової підтримки" є виплата 6500 гривень окремим категоріям українців. Прийом заявок стартував 21 листопада.

Також на зимовий період діятиме програма від "Укрзалізниця" - УЗ 3000, яка передбачає безкоштовні квитки на поїзди.

Також в Україні продовжує діяти програма "Національний кешбек", яка передбачає повернення коштів за куплені товари. Умови програми наразі змінено, детальніше про те, на що можна витратити кешбек від держави - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Виплати Дія
Новини
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Україна і США підготували оновлений рамковий документ щодо миру, - спільна заява
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті