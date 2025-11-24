"Зимняя тысяча" 2025: до какого числа можно подать заявку на выплату
В Украине заработала государственная программа "Зимняя 1000" - финансовая поддержка, призванная помочь гражданам подготовиться к холодному сезону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на вэб-портале "Дия".
Проект реализуется Министерством социальной политики при участии "Укрпочты", банков-партнеров и технических администраторов. Цель программы - упростить доступ к помощи и сделать ее максимально быстрой и удобной для украинцев, которые находятся на территории Украины.
Кто может получить выплату?
Податься могут все граждане в возрасте от 18 лет, находящиеся на подконтрольной Украине территории. Заявление можно оформить как на себя, так и на ребенка.
Подача длится до 24 декабря, а воспользоваться средствами можно до 30 июня 2026 года. Если приложения "Дия" нет, оформление доступно в отделениях Укрпочты.
Как подать заявление?
- В приложении "Дия" перейдите в раздел Сервисы и выберите услугу "Зимняя поддержка".
- Нажмите Начать.
- Выберите, на кого оформляете помощь - на себя или на ребенка. Данные свидетельства о рождении подтягиваются автоматически, но при необходимости их можно добавить вручную.
- Укажите карту "Национальный кэшбек" для зачисления средств.
- Проверьте информацию, подтвердите, что находитесь на территории Украины, и отправьте заявление.
В Минсоцполитики отмечают, что подача заявки занимает всего несколько минут, а сервис создан так, чтобы минимизировать очереди, бумаги и лишние шаги.
Зимняя поддержка
Напомним, осенью правительство анонсировало введение выплат в рамках "Зимней поддержки" на 2025 год. В частности, все украинцы могут получить единовременную выплату в размере тысячи гривен.
Еще одним элементом "Зимней поддержки" является выплата 6500 гривен отдельным категориям украинцев. Прием заявок стартовал 21 ноября.
Также на зимний период будет действовать программа от "Укрзализныця" - УЗ 3000, предусматривающая бесплатные билеты на поезда.
Также в Украине продолжает действовать программа "Национальный кэшбэк", которая предусматривает возврат средств за купленные товары. Условия программы изменены, подробнее о том, на что можно потратить кэшбек от государства - читайте в материале РБК-Украина.