Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Зимова підтримка": скільки сімей біля фронту вже отримали компенсацію за електроенергію

Скільком родинам уже виплатили компенсацію за електроенергію (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Понад 280 тисяч сімей у прифронтових регіонах вже отримали державну компенсацію на оплату електроенергії в рамках програми "Зимова підтримка".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.

Компенсація за електроенергію

Йдеться про цільову допомогу, покликану полегшити проходження зимового періоду та покрити базові потреби родин, які живуть у зоні підвищених ризиків.

Скільки компенсує держава: 100 кВт·год електроенергії на людину щомісяця, але не більше 300 кВт·год на сім’ю.

Програма стартувала 1 жовтня, і нарахування відбуваються щомісяця протягом холодного сезону.

Як надходить виплата

Компенсацію перераховують автоматично - разом із щомісячною субсидією або пільгою на оплату комунальних послуг. Жодних додаткових заяв чи звернень подавати не потрібно.

Що таке "Зимова підтримка"

Нагадаємо, що програма "Зимова підтримка" у 2025 році складається із кількох ініціатив. Зокрема, вона передбачає разову виплату у 1000 гривень для всіх українців, а також одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень для найбільш незахищених верств населення.

Крім того, уряд також планує запустити програму - безкоштовні 3 000 км від "Укрзалізниці". Ця ініціатива дозволить українцям подорожувати у межах країни і "купувати" квитки за безкоштовні кілометри, а не реальні гроші. Пілотну програму мають запустити уже в грудні на прифронтових маршрутах.

Раніше ми писали про те, що з 1 жовтня мешканці прикордонних громад Сумської області отримуватимуть компенсацію за електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Читайте також про те, як українці можуть самостійно перевірити, чи призначили їм субсидію.

Міністерство соціальної політикиЕлектроенергіяВиплати