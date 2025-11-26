RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Зимняя поддержка": сколько семей возле фронта уже получили компенсацию за электроэнергию

Скольким семьям уже выплатили компенсацию за электроэнергию (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Более 280 тысяч семей в прифронтовых регионах уже получили государственную компенсацию на оплату электроэнергии в рамках программы "Зимняя поддержка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Компенсация за электроэнергию

Речь идет о целевой помощи, призванной облегчить прохождение зимнего периода и покрыть базовые потребности семей, живущих в зоне повышенных рисков.

Сколько компенсирует государство: 100 кВт-ч электроэнергии на человека ежемесячно, но не более 300 кВт-ч на семью.

Программа стартовала 1 октября, и начисления происходят ежемесячно в течение холодного сезона.

Как поступает выплата

Компенсацию перечисляют автоматически - вместе с ежемесячной субсидией или льготой на оплату коммунальных услуг. Никаких дополнительных заявлений или обращений подавать не нужно.

Что такое "Зимняя поддержка"

Напомним, что программа "Зимняя поддержка" в 2025 году состоит из нескольких инициатив. В частности, она предусматривает разовую выплату в 1000 гривен для всех украинцев, а также единовременное пособие в размере 6 500 гривен для наиболее незащищенных слоев населения.

Кроме того, правительство также планирует запустить программу - бесплатные 3 000 км от "Укрзализныци". Эта инициатива позволит украинцам путешествовать в пределах страны и "покупать" билеты за бесплатные километры, а не реальные деньги. Пилотную программу должны запустить уже в декабре на прифронтовых маршрутах.

Ранее мы писали о том, что с 1 октября жители приграничных громад Сумской области будут получать компенсацию за электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Читайте также о том, как украинцы могут самостоятельно проверить, назначили ли им субсидию.

Министерство социальной политикиЭлектроэнергияВыплаты